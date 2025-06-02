На подив блогера, Galaxy S25 Edge витримав екстремальні навантаження без пошкоджень.

Відомий "мучитель смартфонів" з YouTube-каналу JerryRigEverything влаштував перевірку Galaxy S25 Edge – рекордно тонкому смартфону від Samsung, товщина якого становить усього 5,8 мм при вазі 163 г.

Незважаючи на малу товщину і низьку вагу Galaxy S25 Edge виявився зовсім не крихким. Девайс з титановим корпусом витримав екстремальні навантаження. На подив блогера, у тесті на вигин корпус не деформувався і не тріснув.

Ба більше, він добре захищений від подряпин. Дисплей, захищений склом Gorilla Glass Ceramic 2, вдалося подряпати лише за допомогою інструменту твердістю 6 за шкалою Мооса. Це стандартний показник для екранних покриттів сучасних смартфонів. Пристрій пережив і один із головних тестів JerryRigEverything – вплив вогню запальнички.

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Загалом, блогер виявився вражений і здивований міцністю рекордної тонкої новинки.

Нагадаємо, Galaxy S25 Edge вийшов 13 травня і став четвертим смартфоном у сімействі S25, S25 Plus і S25 Ultra. На думку оглядачів, смартфон є нерозумним вибором для більшості користувачів, однак може сподобатися любителям естетики та преміального дизайну.

Основним конкурентом Galaxy S25 Edge стане iPhone 17 Air, який виходить у вересні. Він буде навіть тоншим за Edge і, скоріш за все, дешевшим, але в плані "заліза" айфон поступатиметься пристрою Samsung.

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