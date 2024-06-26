Galaxy A51 5G та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

Корейський бренд Samsung славиться тривалою підтримкою своїх смартфонів, утім, рано чи пізно вони теж застарівають. Напередодні компанія оновила "застарілий" список, до якого потрапили три колись популярні моделі, пише Gizchina.

У списку опинився Galaxy A51 5G – ця модель була справжнім хітом у 2020-2021 роках, завоювавши популярність завдяки відмінному співвідношенню ціни і якості й зміцнивши позицію Samsung у сегменті доступних пристроїв.

Які смартфони Samsung більше не будуть оновлюватися:

Samsung Galaxy A51 5G (квітень 2020 р.)

Samsung Galaxy A41 (травень 2020 р.)

Samsung Galaxy M01 (червень 2020 р.)

Зазначається, що ці смартфони не тільки позбудуться нових функцій, але також залишаться без оновлень безпеки, без яких телефон може стати легкою мішенню для вірусів і хакерів. У зв'язку з цим варто замислитися над переходом на який-небудь сучасний аналог, наприклад Galaxy A55, який буде гарантовано отримувати оновлення ПЗ протягом п'яти років.

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В асортименті Samsung є смартфони з більш тривалим терміном підтримки. Наприклад, серія Galaxy S24, яка оновлюватиметься аж до 2031 року, коли вийде Android 21.

На 2024 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. У липні анонсують нове покоління складних смартфонів, новий годинник для конкуренції з Apple Watch Ultra і Galaxy Ring – дебютний смарт-перстень. А на осінь компанія запланувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

Якщо ви замислюєтеся про апгрейд смартфона, бенчмарк AnTuTu оновив свій традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/потужністю смартфонів на початок 2024 року. У найдешевшій категорії перше місце посів Redmi K70E, а в найдорожчій – Nubia Z60 Ultra.

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