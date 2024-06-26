Корейський бренд Samsung славиться тривалою підтримкою своїх смартфонів, утім, рано чи пізно вони теж застарівають. Напередодні компанія оновила "застарілий" список, до якого потрапили три колись популярні моделі, пише Gizchina.
У списку опинився Galaxy A51 5G – ця модель була справжнім хітом у 2020-2021 роках, завоювавши популярність завдяки відмінному співвідношенню ціни і якості й зміцнивши позицію Samsung у сегменті доступних пристроїв.
Які смартфони Samsung більше не будуть оновлюватися:
- Samsung Galaxy A51 5G (квітень 2020 р.)
- Samsung Galaxy A41 (травень 2020 р.)
- Samsung Galaxy M01 (червень 2020 р.)
Зазначається, що ці смартфони не тільки позбудуться нових функцій, але також залишаться без оновлень безпеки, без яких телефон може стати легкою мішенню для вірусів і хакерів. У зв'язку з цим варто замислитися над переходом на який-небудь сучасний аналог, наприклад Galaxy A55, який буде гарантовано отримувати оновлення ПЗ протягом п'яти років.
В асортименті Samsung є смартфони з більш тривалим терміном підтримки. Наприклад, серія Galaxy S24, яка оновлюватиметься аж до 2031 року, коли вийде Android 21.
На 2024 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. У липні анонсують нове покоління складних смартфонів, новий годинник для конкуренції з Apple Watch Ultra і Galaxy Ring – дебютний смарт-перстень. А на осінь компанія запланувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.
Якщо ви замислюєтеся про апгрейд смартфона, бенчмарк AnTuTu оновив свій традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/потужністю смартфонів на початок 2024 року. У найдешевшій категорії перше місце посів Redmi K70E, а в найдорожчій – Nubia Z60 Ultra.