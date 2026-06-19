Новий флагманський смартфон Samsung S27 розчарував користувачів ще до виходу

Базовий смартфон флагманської серії не отримає новий екран і збереже старі камери.

Джерела в ланцюжку поставок повідомляють, що базовий смартфон серії Samsung Galaxy S27 отримає мінімальні зміни порівняно з нинішнім Galaxy S26.

Зокрема, базовий Galaxy S27 отримає той самий екран, що й у Galaxy S26. Крім того, камери Samsung теж не змінюватимуться, повідомляє Phone Arena. Інформації про процесор, обсяг оперативної пам’яті та ємність акумулятора поки що немає.

Відсутність суттєвих покращень щодо екрану може бути пов’язана з переходом від власних дисплеїв Samsung Display до екранів китайської компанії BOE. Раніше повідомлялося, що китайські екрани можуть обійтися на 5 доларів дешевше на кожному смартфоні.

Відео дня

При цьому дорожчі моделі лінійки можуть отримати набагато більше нововведень. Раніше в витоках вже згадувалися можливі вдосконалення для Galaxy S27 Ultra, зокрема збільшений акумулятор, зміни в системі камер та підтримку магнітної зарядки стандарту Qi2.

Також компанія готує абсолютно нову модель Galaxy S27 Pro, яка посідатиме позицію нижче за Ultra і стане альтернативою для тих, кому не потрібен стилус.

Раніше цього місяця Samsung представила новий бюджетний смартфон, який отримуватиме оновлення аж до 2032 року. Також Galaxy A27 отримав оновлений зовнішній вигляд і захист Gorilla Glass Victus+.

Напередодні Apple офіційно підтвердила, що підвищить ціни на більшість своїх пристроїв. За оцінками аналітиків, майбутні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max можуть подорожчати до 1300–1400 доларів.

Вас також можуть зацікавити такі новини: