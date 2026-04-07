Samsung знизила ціни на Galaxy S26 всього через кілька тижнів після їх виходу

Базові версії Galaxy S26 і S26+ подешевшали на 100 доларів, а флагманський Galaxy S26 Ultra – одразу на 200 доларів.

Компанія Samsung вперше знизила ціни на флагманську лінійку Galaxy S26 у США лише через кілька тижнів після виходу пристроїв. На це звернув увагу SamMobile.

Йдеться про моделі Galaxy S26, Galaxy S26+ і Galaxy S26 Ultra, для яких почали діяти нові знижки без необхідності здачі старого пристрою за програмою trade-in. Тепер покупці можуть отримати миттєву знижку ще до оформлення замовлення.

Згідно з інформацією, базові версії Galaxy S26 і Galaxy S26+ подешевшали на 100 доларів, а преміальний Galaxy S26 Ultra – відразу на $200. Після зниження цін пристрої стартують від 799, 999 і 1099 доларів відповідно. Таким чином, знижка сягає близько 18%.

Відео дня

Зазначається, що знижка поширюється на всі варіанти пам'яті та кольорові версії пристроїв. Причини різкого зниження цін на ранньому етапі продажів не розкриваються.

Таким чином, незважаючи на зростання вартості компонентів і початкове підвищення цін на нові флагмани, Samsung вже менше ніж через місяць після релізу почала стимулювати продажі більш агресивними знижками.

Наприкінці лютого Samsung представила флагманську лінійку Galaxy S26. Модель Ultra зберегла підтримку стилуса, отримала "антишпигунський екран" і чіпсет Snap 8 Elite Gen 5 або Exynos 2600 (залежить від регіону), молодші моделі S26 і S26+ також отримали нові процесори, а ось дисплеї без антишпигунської фішки.

Раніше експерти DxOMark оцінили можливості камери S26 Ultra – флагман поступився навіть iPhone 16 Pro. Samsung поки не може кинути виклик лідерам сегмента, але демонструє послідовний прогрес, хоча й досить повільний.

