За такий скромний прайс покупці отримують 6,2-дюймову IPS-панель, 4-ядерний процесор і батарею на 5000 мАг.

Компанія Meizu нагадала про себе, презентувавши новий ультрабюджетний смартфон під відродженим брендом mBlu.

При ціні трохи понад $100 він оснащується акумулятором місткістю 5000 мАг, камерою високої роздільної здатності і спинкою із загартованого скла.

Технічні характеристики mBlu 10:

Габарити: 164,5х76,5х9,3 мм, 201 г

164,5х76,5х9,3 мм, 201 г Дисплей: 6,62", IPS, 1600×720, 60 Гц

6,62", IPS, 1600×720, 60 Гц Процесор: 4-ядерний UNISOC T310, PowerVR GE8300

4-ядерний UNISOC T310, PowerVR GE8300 Камера: 48 Мп (основна) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (боке) + 8 Мп (фронтальна)

48 Мп (основна) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (боке) + 8 Мп (фронтальна) Пам'ять: 4/6 ГБ оперативної, 64/128 ГБ постійної, підтримка карт microSD до 256 ГБ

4/6 ГБ оперативної, 64/128 ГБ постійної, підтримка карт microSD до 256 ГБ Батарея: 5000 мАг, зарядка 10 Вт

5000 мАг, зарядка 10 Вт ОС: Android 11, Flyme 9 lite

Android 11, Flyme 9 lite Зв'язки: USB Type-C, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, дві nanoSIM, 4g, ІЧ-випромінювач, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo

USB Type-C, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 2,4/5 ГГц, дві nanoSIM, 4g, ІЧ-випромінювач, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo Колір корпусу: зелений, білий і чорний

Основна камера у смартфона Samsung S5KGM2 – вона може писати відео у форматах 1080p/30fps, 720p/30fps. Наявна й підтримка HDR. Селфі-камера на 8 Мп розміщена в каплевидному вирізі, а сканер пальця поєднаний з кнопкою живлення на бічній грані.

Читайте такожСмартфони Apple помітно подорожчають: названо ціни всіх моделей лінійки iPhone 14Серед приємних фішок також варто згадати функцію розпізнавання обличчя, а ось модуля NFC і технології швидкої зарядки тут немає.

Вартість mBlu 10:

Meizu mblu 10 (4+64 ГБ) – 699 юанів (~3000 грн)

Meizu mblu 10 (4+128 ГБ) – 799 юанів (~3400 грн)

Meizu mblu 10 (6+128 ГБ) – 899 юанів (~3800 грн)

На цей момент смартфон вже доступний на офіційному сайті компанії в Китаї, а незабаром повинен з'явитися і на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Раніше УНІАН склав ТОП найкращих бюджетних смартфонів до 7 тисяч гривень з хорошою камерою і батареєю, що вийшли минулого року, і спробував розібратися, який смартфон з дешевих – найкращий.

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