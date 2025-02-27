Розкрито ємність акумулятора і реальний час роботи 'бюджетного' iPhone 16e

У реальних сценаріях використання новинка обходить навіть iPhone 15 Pro Max і поступається лише 16 Pro Max.

Apple ніколи публічно не розкриває ємність акумуляторів своїх пристроїв, але ця інформація завжди з'являється в різних нормативних документах. Так сталося і з iPhone 16e.

На презентації компанія повідомила тільки, що у iPhone 16e найдовший час автономної роботи серед усіх Айфонів з 6,1″ дисплеєм, а тепер точні дані щодо ємності та реальний час роботи підтвердили зарубіжні блогери:

Ємність акумуляторів лінійки iPhone 16:

iPhone 16 Pro Max : 4 685 мАг

: 4 685 мАг iPhone 16 Pro: 3 582 мАг

3 582 мАг iPhone 16 Plus : 4 674 мАг

: 4 674 мАг iPhone 16: 3 561 мАг

3 561 мАг iPhone 16e: 3 961 мАг

Як видно, бюджетний 16e отримав батарею на 11% більшу, ніж у iPhone 16. Причина, найімовірніше, у відсутності другої камери ззаду – у корпусі 16e більше місця для батареї. За першими тестами, новинка обходить навіть iPhone 15 Pro Max і поступається лише найсвіжішому флагману iPhone 16 Pro Max.

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Журналісти з CNET також підрахували, що iPhone 16e заряджається до 59% за пів години за умови використання 30-ватної зарядки.

Днями Apple представила новий "доступний" iPhone 16E. Анонс вийшов неоднозначним: смартфон отримав OLED-екран, Face ID і Apple Intelligence, але залишився з одинарною камерою і старим вирізом. Плюс, помітно зріс цінник.

Тим часом журналісти обрали п'ять найкращих Android-альтернатив iPhone 16e. Порівняно з іншими смартфонами компанії 16e найдоступніший, але за 600 доларів в екосистемі Android є з чого вибрати.

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