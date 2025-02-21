Новинка отримала Apple Intelligence, Face ID, USB-C, але залишилася з одинарною камерою і старим вирізом.

Днями Apple представила iPhone 16e – тепер це найдоступніший Айфон в асортименті компанії, який прийшов на зміну iPhone SE 3-го покоління.

Новинка отримала Apple Intelligence, Face ID, USB-C, 48-мегапіксельну камеру та інші фішки актуальних iPhone при стартовій ціні в 599 доларів. Автори 9to5Mac вирішили детально поглянути, як вона відрізняється від iPhone 15, iPhone 14 і старіших моделей.

iPhone 12 проти iPhone 16e

Порівняно з базовою моделлю 2020 року, 16e пропонує яскравіший OLED-дисплей (800 ніт проти 625), актуальний чип A18 замість A14 і більшу автономність (26 годин відео проти 17). Також з'явилася "Кнопка дії", але зникла ультраширока камера.

Відео дня

iPhone 13/14 проти iPhone 16e

Тут різниця мінімальна: у бюджетного 16e такий самий зовнішній вигляд і екран, але процесор A18, краща автономність і підтримка ШІ функцій Apple Intelligence.

Як і у випадку з iPhone 12, надширококутну камеру прибрали, зате 48-мегапіксельний сенсор, порівняно з 12-Мп в iPhone 13 і 14, дає змогу робити дворазове оптичне наближення без втрати якості.

iPhone 15 проти iPhone 16e

Порівняно з найстарішим смартфоном в актуальній лінійці Apple, 16e програє візуально: у iPhone 15 яскравість екрана 1000 ніт і Dynamic Island замість застарілого "чубчика".

Також у бюджетника слабша графіка. GPU в iPhone 15 5-ядерний, а в 16e - 4-ядерний. Водночас зросла автономність – 26 годин проти 20. Новинка також має 8 Гб ОЗП. Це необхідно, щоб девайс працював із нейромережею Apple Intelligence.

Який iPhone обрати у 2025 році

Якщо оновлюватися з iPhone 12, iPhone 13 або iPhone SE (2022), iPhone 16e – логічний апгрейд, вважають 9to5Mac. Ви отримуєте USB-C, підтримку Apple Intelligence і камеру з роздільною здатністю 48 мегапікселів, що вміє знімати відео 4K з Dolby Vision до 60 кадрів за секунду.

З iPhone 15 перехід спірний: втрата Dynamic Island і ультраширокої камери, але надбавка в частині автономності та в ШІ-функціях.

Конкурувати такий Айфон буде з Pixel 9a, який вийде в березні, але коштуватиме, скоріш за все, $499. Батарея і екран у нього будуть більшими, ніж у 8a, а зовні смартфон Google сильно відрізнятиметься від попередника.

Крім iPhone 16E, найближчими тижнями очікується анонс нового iPad Air і MacBook Air. Також можуть представити iPad 11 і бюджетний годинник Apple Watch SE 3.

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