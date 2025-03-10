iPhone 2025 показали на фото за півроку до презентації / макети, на основі чуток

Маджін Бу, інсайдер з репутацією надійного джерела, показав дизайн iPhone 17 Air і iPhone 17 Pro / Max. Інформатор каже, що знає, як виглядатимуть нові телефони.

Якщо інформація підтвердиться, нові iPhone "прошки" отримають помітні оновлення. Замість звичного квадратного блоку камер з'явиться смуга, що тягнеться по всій ширині пристрою, з трьома об'єктивами, спалахом і датчиком LiDAR.

Такий дизайн раніше вже згадували інші джерела. Найімовірніше, саме так виглядатимуть нові флагманські смартфони Apple.

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iPhone 17 Pro та iPhone 17 Air / фото Majin Bu

Модель iPhone 17 Air, яка замінить версію iPhone Plus, виділяється своєю товщиною. Передбачається, що вона складе всього 5,5 мм, що зробить її найтоншим телефоном Apple в історії. На задній панелі розташований горизонтальний блок камер у дусі Pixel і однією камерою.

iPhone 17 Air ./ Majin Bu

Презентація серії iPhone 17 має відбутися у вересні. Чутки за півроку до анонсу говорять, що це буде найцікавіша серія за довгий час. Так, стандартні моделі нарешті перейдуть на 120-герцові дисплеї, вперше за багато років оновиться "фронталка", а 17 Pro стануть першими айфонами з трьома камерами на 48 Мп.

У першому кварталі 2025 року Apple презентувала чимало новинок: бюджетний смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипі M4 і парочку iPad. Очікується, що друга пачка анонсів трапиться в червні або навіть раніше. І там буде щось навіть крутіше iPhone.

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