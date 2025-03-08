Головною відмінністю між iPhone 17 Air і iPhone 17 Pro Max, по суті, буде тільки товщина.

Китайські інсайдери поділилися точними габаритами майбутніх смартфонів Apple. Найбільше дивують розміри супертонкого iPhone 17 Air, який, за чутками, прийде на зміну Plus-версії.

За даними Ice Universe, iPhone 17 Air буде ідентичний iPhone 17 Pro Max за довжиною, шириною, рамкою, а також розміром екрана. Їхні габарити різнитимуться лише в товщині. Товщина першого становитиме всього 5,5 міліметра (або 5,501 мм, якщо бути дуже точним), а другого – 8.725 мм.

При такому розкладі iPhone 17 Pro Max стане товщим за актуальний iPhone Pro Max (8,25 мм). Ймовірно, це пов'язано з редизайном модуля камери в майбутніх смартфонах, і Air не стане винятком.

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Цікаво, що раніше у витоках говорилося, що iPhone 17 Air отримає 6,55-дюймовий дисплей, тим самим ставши золотою серединою між базовими і преміальними моделями. Тепер очікується, що найтонший Айфон буде оснащений 6,9-дюймовим дисплеєм з тією ж товщиною рамки, що і у iPhone 16 Pro Max (1,15 міліметра).

У витоку не уточнюється висота виступу камери iPhone 17 Air, але на злитих раніше рендерах видно, що він досить значний.

Тепер залишається дочекатися вересня, щоб дізнатися, якими насправді вийшла серія iPhone 17. За чутками, всі моделі отримають 24-Мп селфі-камеру і 120-герцові екрани. Також Apple запланувала серйозні зміни в дизайні.

Основним суперником iPhone 17 Air має стати Galaxy S25 Edge, який, як очікується, дебютує вже в травні. Смартфон буде товщим, ніж iPhone 17 Air, але Samsung, на відміну від Apple, не планує жертвувати технічними характеристиками.

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