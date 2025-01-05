Інсайдери повідомляють, що на моделі Pro і Pro Max чекають значні зміни дизайну.

Згідно з чутками, лінійку iPhone 17, зокрема моделі Pro і Pro Max, чекають "значні зміни дизайну". У свіжому звіті йдеться про те, що задня камера нагадуватиме ту, що використовується в смартфонах Google Pixel і Poco M6 Pro.

Судячи із зображень, представлених інсайдером Majin Bu, задні камери "прошок" збережуть звичне компонування, однак будуть розміщені на значно збільшеному модулі. Розташування спалаху і датчика, серед іншого, було перетасовано, щоб ефективніше використовувати новий простір.

На відміну від смартфонів Google, виступаючий острів тут помітно витягнутий по вертикалі. Фахівці Phone Arena вважають, що Pixel прекрасно справляється з цим дизайном, зберігаючи острівну смугу дуже тонкою, але прототип iPhone 17 Pro має громіздкий і незграбний вигляд.

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Інсайд Majin Bu ще раніше підтвердили джерела медіа The Information і надійний китайський інформатор Digital Chat Station. Судячи з усього, Apple дійсно задумала значні зміни в дизайні своїх нових флагманів.

Крім переробленої задньої панелі, значною зміною в iPhone 17 Pro стане відмова від титанового корпусу на користь алюмінію. Нижня половина залишиться скляною для підтримки бездротової зарядки.

Презентація iPhone 17 очікується восени 2025 року і до того часу в мережі з'явиться ще не один витік. Тим часом першим представленим у 2025 році смартфоном Apple виявиться iPhone SE 4-го покоління. Однак називатися він буде iPhone 16E.

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