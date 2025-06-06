За чутками, нові iPhone отримають бездротову зарядку на 50 Вт – швидше, ніж у Pixel і Samsung.

Актуальні iPhone підтримують фірмову бездротову зарядку Apple MagSafe з потужністю до 25 Вт. Однак, судячи з усього, в iPhone 17 цей показник зросте вдвічі.

Реєстраційні документи, виявлені виданням 91mobiles, вказують на підготовку Apple нового зарядного пристрою MagSafe з підтримкою стандарту Qi 2.2. Цей стандарт дає змогу заряджати гаджети з потужністю до 50 Вт.

Швидка бездротова зарядка в iPhone нарешті дозволить наздогнати флагмани на Android - наприклад, Xiaomi 15. І обігнати пристрої Pixel і Samsung.

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Крім високої швидкості, новий стандарт обіцяє менше тепловиділення і підвищену ефективність зарядки без втрат потужності. Очікується, що нова технологія Qi 2.2 працюватиме з усіма iPhone, починаючи з iPhone 11, але старіші моделі заряджатимуться повільніше.

Apple поки не анонсувала новинки офіційно, проте їхня сертифікація вказує на швидкий запуск продажів. На сайті тайванського регулятора NCC представлено два зарядні пристрої - джерело вважає, що вони відрізняються тільки довжиною кабелю. Зараз Apple пропонує MagSafe-зарядку з кабелем на 1 або 2 метри.

Презентація iPhone 17 очікується у вересні, а вже в червні Apple представить наступну версію iOS. За інформацією Bloomberg, iOS 19 стане наймасштабнішим оновленням за десятиліття. Обіцяють новий інтерфейс, натхненний visionOS.

З чуток, у новому поколінні всі телефони запропонують екрани з частотою 120 Гц і оновлену селфі-камеру на 24 Мп. Ще одна причина дочекатися iPhone (2025) - ультратонка модель iPhone 17 Air, яка прийде на зміну iPhone Plus.

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