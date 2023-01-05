Користувачі зможуть користуватися одним пристроєм бездротової зарядки для всіх своїх гаджетів, а не купувати новий від кожного виробника.

В рамках техновиставки CES 2023, що проходить зараз в Лас-Вегасі, консорціум Wireless Power Consortium (WPC) зробив несподіваний анонс. Він спільно з Apple оголосив про розробку нової універсальної технології бездротової зарядки Qi2, в основу якої ляжуть напрацювання MagSafe.

Вона буде сумісна як з девайсами на Android, так і Айфонами, а також іншими гаджетами, повідомляє The Verge. Таким чином користувачі зможуть користуватися одним пристроєм бездротової зарядки для всіх своїх гаджетів, а не купувати новий від кожного виробника.

Відомо, що на початковому етапі потужність складе 15 Вт, але в майбутньому її планують нарощувати, а з часом новий стандарт повністю замінить свого попередника Qi.

Відео дня

Очікується, що смартфони й зарядні пристрої з підтримкою Qi2 повинні з'явитися на ринку ближче до кінця 2023 року.

MagSafe: що це таке і для чого він потрібен

Вперше інтерфейс MagSafe був представлений в поєднанні з MacBook в 2006 році й вже тоді став користуватися великою популярністю у багатьох користувачів, оскільки дозволяв убезпечити ноутбуки від падіння, якщо хто-небудь зачепить кабель живлення.

Починаючи з 2016 року компанія Apple почала відмовлятися від нього, коли вийшов перший ноутбук MacBook з портом USB-C. Сьогодні бренд MagSafe являє собою систему бездротової зарядки для айфонів.

Раніше на ринку був представлений перший Android-смартфон з магнітною зарядкою, як у iPhone.

Вас також можуть зацікавити новини: