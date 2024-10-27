Прем'єра пристрою запланована на перший квартал 2025 року.

Масове виробництво iPhone SE 4 стартує в грудні, а це означає, що телефон має бути готовий до презентації в першому кварталі 2025 року. Попри бюджетне позиціювання, ця модель обіцяє топові характеристики. Джерела Wccftech розкрили всі специфікації девайса та його очікувану ціну.

Наступний iPhone SE буде візуально схожий з базовим iPhone 14, тобто відмовиться від рамок, фізичної кнопки і збільшиться в габаритах. Смартфон отримає 6,06-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2532x1170 і піковою яскравістю 800 ніт. Однак кадрова частота залишиться 60 Гц.

Усередині iPhone SE 4 буде використовуватися чип A18, який встановлений у базових iPhone 16, доповнений 8 ГБайт оперативної пам'яті LPDDR5X. Разом ці характеристики дають змогу пристрою підтримувати набір функцій Apple, заснованих на штучному інтелекті. Ще однією особливістю iPhone SE 4 стане власний модем Apple 5G.

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Щодо фотоможливостей, смартфон отримає одинарну тильну камеру на 48 мегапікселів із сенсором Sony IMX904 з апертурою діафрагми 1/1,56. Фронтальна камера – на 12 Мп з апертурою діафрагми f/1,9. Сканер обличчя Face ID розмістять зверху дисплея.

Розміри SE 4 становитимуть 146,7x71,5x7,8 мм, що робить його компактним і водночас зручним для використання однією рукою. Автономність забезпечить батарея 3279 мАг, потужність дротової зарядки – 20 Вт, бездротової – 15 Вт. Обіцяють захист IP68.

Незважаючи на те, що iPhone SE 4 має багато схожого з iPhone 16, очікується, що його ціна в мінімальній конфігурації на 128 ГБайт буде більш доступною: за даними джерела, вона буде в діапазоні від 499 до 549 доларів, що дешевше iPhone 16 майже на $300.

У SE, до речі, дуже полярні відгуки серед користувачів. Опитування показало, що iPhone SE 2020 і iPhone 12 Mini є найулюбленішими смартфонами фанатів Apple у 2024 році.

Як уже повідомляв УНІАН, Apple наступного тижня "завалить" нас цілою низкою новинок. Серед них: MacBook Pro на M4 і перший редизайн Mac mini за 14 років.

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