У сплячому режимі за ніч акумулятор може втратити всі 100%.

Після оновлення на macOS Monterey 12.2 власники Макбуків, які встановили апдейт, почали скаржитися на занадто швидкий розряд в сплячому режимі.

Повідомлення про проблему можна зустріти на форумі MacRumors, Reddit і в Twitter. Схоже, даний баг зачіпає як старі моделі на процесорах Intel, так і нові на чіпах серії M від самої Apple.

Як з'ясувалося, система конфліктує з аксесуарами, що підключаються по Bluetooth. Через них в режимі сну запускається процес пробудження, який змінюється з засипанням пристрою. І так відбувається весь час, поки батарея макбука не розряджається повністю.

На щастя, проблема вирішується легко: досить відключити всі Bluetooth-аксесуари. Втім, робити це доведеться кожен раз перед закриттям кришки.

Apple поки не випустила фікс з цієї проблеми і, найімовірніше, в новій беті Monterey 12.3, яка повинна вийти до кінця тижня, проблема нікуди не зникне.

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До цього вже власники iPhone 13 зіткнулися з неприємною проблемою. Без особливої причини дисплей їх смартфонів стає яскравим рожево-фіолетовим, а обхідні шляхи, такі як скидання до заводських налаштувань і оновлення, марні.

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