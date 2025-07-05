У списку Huawei Mate 70 Pro+, Xiaomi 15S Pro та інші Android-телефони.

Автори бенчмарка AnTuTu не тільки заміряють продуктивність мобільних пристроїв, а й опитують користувачів щодо задоволеності своїми смартфонами та планшетами. Люди голосують у спеціальному додатку, із середньої оцінки виходить рейтинг моделей – ось які моделі його очолили за підсумками червня 2025 року.

Топ моделей під управлінням Android:

Huawei Mate 70 Pro+ (98,51%)

Xiaomi 15S Pro (97,42%)

Honor Magic 6 Ultimate Edition (97,36%)

Redmi K80 Ultra (96,82%)

Xiaomi 15 Ultra (96,53%)

Huawei Mate 70 Pro (96,00%)

vivo X200 Ultra (95,88%)

OPPO Find X8 Ultra (94,55%)

Samsung Galaxy S24+ (94,34%)

vivo X Fold3 Pro (93,93%)

Лідером серед користувачів став маловідомий на міжнародному ринку Huawei Mate 70 Pro+. Попри не найсвіжіший процесор, цей телефон полюбився користувачам величезним OLED-дисплеєм, супершвидкою зарядкою і топовим набором камер.

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Друге місце посідає Xiaomi 15S Pro, експериментальний флагман Сяомі на процесорі власної розробки. На відміну від Huawei з її Kirin, він не сильно відстає від конкурентів Qualcomm і MediaTek, пропонуючи при цьому значну автономність.

Цікаво, що в десятці лідерів немає жодного свіжого флагмана Samsung, включно з S25 Ultra. Зате торішній Galaxy S24+ у списку є.

У рейтингу задоволеності Apple лідером виявився iPhone 12 mini. Його люблять за компактні розміри, дисплей на 5,4 дюйма, потужний процесор і круті фотоможливості. Це той самий випадок, коли в маленькому корпусі є практично вся флагманська начинка.

Як УНІАН уже розповідав, з 20 червня в Європі почали діяти нові вимоги до екодизайну смартфонів. Тепер усі девайси, що надходять на ринок ЄС, мають бути захищеними від пилу та бризок, а також отримувати щонайменше п'ять років оновлень ОС.

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