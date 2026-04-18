Названо смартфон із найкращою камерою у 2026 році – це не iPhone чи Xiaomi

Авторитетний ресурс Tom’s Guide опублікував оновлений рейтинг найкращих камер смартфонів, протестованих у реальних умовах зйомки. У центрі уваги – якість фото, можливості зуму, нічна зйомка, а також робота алгоритмів обробки зображень і ШІ-функцій.

Очолив список Samsung Galaxy S26 Ultra. Пристрій оснащено 200-Мп основною камерою та 50-Мп телеоб'єктивом, при цьому обидві камери отримали більш широку діафрагму. За даними тестів, це дозволяє отримувати до 47% яскравіші знімки на основному модулі та до 37% – на телеоб'єктиві.

У результаті апарат помітно краще справляється з шумами та деталізацією в приміщенні та вночі, видаючи чистішу та різкішу картинку порівняно з торішнім S25 Ultra і навіть iPhone 17 Pro Max у темних сценах.

Відео дня

Що стосується знімків на відстані, S26 Ultra залишається безперечним королем зуму. Незважаючи на поліпшення у конкурентів, флагман Samsung демонструє більш стабільну деталізацію і менше шумів при сильному збільшенні. На рівні 10-кратного і більше збільшення телефон зберігає чіткість об'єктів і текстур, що особливо помітно при зйомці архітектури або пейзажів.

Окрему увагу Samsung приділила AI-інструментам. Смартфон отримав нові функції редагування через Creative Studio, де можна за допомогою S Pen домальовувати елементи на знімках, а ШІ перетворює їх на реалістичні об'єкти. Відеозйомка також отримала серйозний апгрейд і максимально наблизилася до iPhone.

Ось приклади знімків у хорошій якості:

Фото Galaxy S26 Ultra 18 квітня 2026
Крім Galaxy S26 Ultra, до списку найкращих камерофонів увійшли:

  • iPhone 17 Pro – максимально точна передача кольорів і один з найкращих портретних режимів.
  • Pixel 10a – найкращий бюджетний камерофон. Експерти хвалять чудову нічну зйомку, потужну HDR-обробку та покращення портретів за допомогою ШІ.
  • OnePlus 15 – "флагман за менші гроші". Це якісна камера з хорошою деталізацією, збалансованим зумом і конкурентною ціною серед топ-сегмента.
  • Pixel 10 – баланс камери та ШІ. Смартфон Google займає проміжну позицію між бюджетними та флагманськими моделями.
  • Galaxy Z Flip 7 – найкращий складаний камерофон. Хоча за якістю він поступається Ultra, серед складаних моделей це лідер.

Якщо в пріоритеті автономність, фахівці назвали смартфони з найкращим акумулятором у 2026 році. Якщо раніше добу роботи вважали нормою, то тепер багато моделей легко витримують два дні і більше без підзарядки.

Раніше в мережі публікувався повний список гаджетів, які отримають Android 17. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш смартфон нову прошивку – чи є сенс чекати оновлення або, можливо, пора задуматися про апгрейд.

Вас також можуть зацікавити новини: