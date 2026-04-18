Названо смартфон із найкращою камерою у 2026 році – це не iPhone чи Xiaomi

Galaxy S26 Ultra визнали "найбільш універсальним камерофоном", особливо для тих, кому важливі зум, нічна зйомка та відео.

Авторитетний ресурс Tom’s Guide опублікував оновлений рейтинг найкращих камер смартфонів, протестованих у реальних умовах зйомки. У центрі уваги – якість фото, можливості зуму, нічна зйомка, а також робота алгоритмів обробки зображень і ШІ-функцій.

Очолив список Samsung Galaxy S26 Ultra. Пристрій оснащено 200-Мп основною камерою та 50-Мп телеоб'єктивом, при цьому обидві камери отримали більш широку діафрагму. За даними тестів, це дозволяє отримувати до 47% яскравіші знімки на основному модулі та до 37% – на телеоб'єктиві.

У результаті апарат помітно краще справляється з шумами та деталізацією в приміщенні та вночі, видаючи чистішу та різкішу картинку порівняно з торішнім S25 Ultra і навіть iPhone 17 Pro Max у темних сценах.

Що стосується знімків на відстані, S26 Ultra залишається безперечним королем зуму. Незважаючи на поліпшення у конкурентів, флагман Samsung демонструє більш стабільну деталізацію і менше шумів при сильному збільшенні. На рівні 10-кратного і більше збільшення телефон зберігає чіткість об'єктів і текстур, що особливо помітно при зйомці архітектури або пейзажів.

Окрему увагу Samsung приділила AI-інструментам. Смартфон отримав нові функції редагування через Creative Studio, де можна за допомогою S Pen домальовувати елементи на знімках, а ШІ перетворює їх на реалістичні об'єкти. Відеозйомка також отримала серйозний апгрейд і максимально наблизилася до iPhone.

Крім Galaxy S26 Ultra, до списку найкращих камерофонів увійшли:

iPhone 17 Pro – максимально точна передача кольорів і один з найкращих портретних режимів.

Pixel 10a – найкращий бюджетний камерофон. Експерти хвалять чудову нічну зйомку, потужну HDR-обробку та покращення портретів за допомогою ШІ.

OnePlus 15 – "флагман за менші гроші". Це якісна камера з хорошою деталізацією, збалансованим зумом і конкурентною ціною серед топ-сегмента.

Pixel 10 – баланс камери та ШІ. Смартфон Google займає проміжну позицію між бюджетними та флагманськими моделями.

Galaxy Z Flip 7 – найкращий складаний камерофон. Хоча за якістю він поступається Ultra, серед складаних моделей це лідер.

