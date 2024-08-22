У другого пацієнта, так само як і в першого, була травма спинного мозку, яка залишила його паралізованим.

Компанія Ілона Маска Neuralink, яка розробляє нейрочипи для імплантації в мозок, продемонструвала, як її другий пацієнт грає в Counter-Strike 2 "силою думки" вже на другий день після операції.

До травми спинного мозку Алекс працював автомеханіком. У майбутньому чоловік планує освоїти більше команд, щоб силою думки працювати з 3D-проєктуванням.

Як повідомили в Neuralink, добровольцю знадобилося близько 5 хвилин, щоб навчитися керувати курсором. А всього через кілька годин його швидкість і точність виконання завдань у Neuralink Webgrid "перевершила всі показники". Сьогодні Алекс повністю освоїв інтерфейс Neuralink і вже самостійно тестує межі своїх можливостей. У цьому йому допомагає СS2, в якому важлива реакція, точність і швидкість пересування курсора.

"Просто бігати так приємно, тому що я можу дивитися на всі боки, і мені не потрібно рухати Quadstick вліво і вправо... Я можу думати, куди дивитися, і він дивиться туди, куди я хочу. Це божевілля", – каже Алекс, другий пацієнт із чипом Neuralink.

До кінця 2024 року Neuralink у рамках клінічних випробувань планує надати свої імплантати ще восьми пацієнтам. Нагадаємо, першому пацієнту імплантували чип у січні, він продовжує ним користуватися і навіть хоче зробити "апгрейд" для управління роботами.

У майбутньому Маск планує імплантувати мозковий чіп і собі: у перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

А вже у 2025 році очікується вихід людиноподібних роботів Optimus від Tesla. Згідно із задумом, він замінить більшу частину рутинної людської роботи. Але Маск запевняє, що робот не має на меті забирати робочі місця у самих людей.

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