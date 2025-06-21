Апарат вийде з Android 15 разом з оболонкою Nothing OS 3.5 і отримуватиме оновлення цілих сім років.

Nothing готується до презентації свого першого флагмана. За кілька тижнів до офіційного анонсу характеристики Nothing Phone (3) просочилися в мережу. Тепер нам відомо майже все – від камер до батареї, пише Android Authority.

У Nothing раніше вже підтвердили, що основою для майбутнього флагмана стане Snapdragon 8s Gen 4. Виробник називає його "найпотужнішим чипом для пристроїв Nothing на сьогодні". Інші специфікації такі:

Дисплей: 6,7 дюймовий LTPO OLED з роздільною здатністю 1.5К

6,7 дюймовий LTPO OLED з роздільною здатністю 1.5К Камери: 50 Мп (основна), 50 Мп (ширококутна), 50 Мп (телеоб'єктив 3х), 50 Мп (селфі)

50 Мп (основна), 50 Мп (ширококутна), 50 Мп (телеоб'єктив 3х), 50 Мп (селфі) Акумулятор: 5150 мАг, швидка зарядка по породу 100 Вт, бездротова + реверсивна зарядка

5150 мАг, швидка зарядка по породу 100 Вт, бездротова + реверсивна зарядка Зв'язок: NFC, E-SIM

NFC, E-SIM ОС: Android 15 (Nothing OS 3.5), 7 років підтримки оновлень

Також у мережі показали ймовірний дизайн Nothing Phone (3). Незважаючи на те, що рендер розмитий, можна оцінити розташування камер і модуля Glyph Matrix, які замінить фірмові гліфи.

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Презентація Nothing Phone 3 відбудеться 1 липня. Вартість новинки складе близько 800 євро (~38 000 грн).

Нагадаємо, друге покоління Nothing Phone вийшло влітку 2023 року. Телефон прокачали в плані заліза, поліпшили фірмову систему підсвічування, однак і ціна при цьому зросла з 469 євро до 679 євро.

Як УНІАН уже повідомляв, з 20 червня в Європі почали діяти нові вимоги до "екодизайну" смартфонів. Тепер усі девайси, що надходять на ринок ЄС, мають бути захищені від пилу і бризок, а також отримувати мінімум п'ять років оновлень ОС.

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