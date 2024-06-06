Очікується, що він отримає схожі з бюджетним Phone (2a) характеристики, при цьому коштуватиме вдвічі дешевше.

Останні кілька місяців у мережі спливало безліч зливів, що стосуються CMF Phone 1 – бюджетного смартфона від творців Nothing Phone, який "зможе дозволити собі кожен". Сьогодні компанія офіційно підтвердила близький вихід такого телефону.

У своїх соцмережах компанія показала лише частину кришки пристрою з незвичайним елементом у вигляді коліщатка. Який функціонал він у собі несе, поки неясно. Дивлячись на фото також можна припустити, що задник отримає покриття з екошкіри.

Поки анонс формальний, повноцінна презентація очікується до кінця цього місяця. Про характеристики CMF Phone 1 офіційної інформації немає, але, за чутками, він отримає схожі з бюджетним Phone (2a) характеристики, при цьому коштуватиме телефон удвічі дешевше.

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Стартап Nothing, який заснував один з творців OnePlus, останніми роками викликав чималий інтерес у ентузіастів Android. Їхні пристрої вирізняються унікальним дизайном, збалансованим залізом та однією з найбільш чуйних оболонок OC.

Наприкінці квітня Nothing випустив Ear і Ear (а) – продовження найкрасивіших навушників на ринку. Обидві моделі вийшли з підтримкою ChatGPT, а молодша версія, крім чорного і білого, отримала жовте забарвлення.

А Xiaomi раніше цього місяця вивела на ринок бюджетник Redmi 13, який за свої гроші пропонує топові характеристики, включно з камерою на 108 Мп і захистом від води.

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