Apple може сильно розчарувати тих, хто чекає на 'ультратонкий' iPhone 17 Air

Схоже, компанія не зможе зробити його настільки тонким, як їй хотілося б.

Останні чутки говорять про те, що Apple і Samsung мають намір випустити наступного року надтонкі смартфони: iPhone 17 Air і Galaxy S25 Slim. Однак пристрої можуть виявитися не такими тонкими, як планувалося.

Інсайдери повідомляють, що плани Apple зі створення найтоншого Айфона в історії можуть не збутися. Основна проблема полягає у виробництві батарей необхідної товщини, яка варіюється від 6 до 6,9 мм. Однак, крім акумулятора, в корпусі також повинні розміститися інші компоненти, включаючи екран і задню панель.

Найтоншим Айфоном в історії є iPhone 6, випущений у 2014 році, з товщиною 6,9 мм. Судячи з усього, компанія не зможе випустити нову модель навіть з такими габаритами. У поточній лінійці найтоншим є iPhone 16 Plus – 7,6 мм.

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Samsung зіткнулася зі схожою проблемою: компанія не зуміла вмістити всі компоненти в корпус запланованої товщини. Корейський гігант також вирішив переглянути дизайн свого надтонкого смартфона.

Передбачається, що абсолютно новий iPhone 17 Air замінить модель Plus уже восени 2025-го. Це буде модель для тих, кому вистачає продуктивності та характеристик iPhone 17, але хочеться чогось нового в плані дизайну.

У рамках весняної презентації Apple 2025 року очікується анонс MacBook Air з чипом М4, оновлення iPad Air і нового доступного iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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