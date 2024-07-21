Інсайдери стверджують, що в наступних чотирьох поколіннях iPhone 17 будуть найцікавішими пристроями.

Наступним оновленням смартфонів Apple стане серія iPhone 16. За чутками, це буде консервативне оновлення, але не без нюансів. А ось уже в 2025 році, коли вийдуть iPhone 17, компанія запланувала крупний апгрейд, включно з появою абсолютно нової моделі.

Про це повідомляє Gizmochina з посиланням на відомого інсайдера Ice Universe. Згідно з ним, iPhone 2025 року отримають три великі апдейти. Серед них:

Базові моделі iPhone 17 нарешті оснастять дисплеями ProMotion з частотою 120 Гц, які до цього були тільки у Pro-моделей. Це означає, що прокрутка й анімації працюватимуть набагато плавніше. iPhone 16 і iPhone 16 Plus, як і раніше, збережуть 60 Гц.

Pro-моделі iPhone 17 будуть першими айфонами з 12 ГБ оперативної пам'яті та потрійною 48-Мп, системою камер, включно з основним, телефото і надширококутними об'єктивами. Відео дня

Plus-версію айфона відправлять на пенсію, замінивши її iPhone 17 Slim. Це буде "повністю перероблена ультратонка модель", яка з погляду позиціювання і вартості буде крутішою, ніж у iPhone Pro Мах.

Інсайдери стверджують, що iPhone 17 стане найцікавішим модельним рядом iPhone у наступних чотирьох поколіннях, тобто аж до iPhone 19. Зі свого боку iPhone 16 буде просуватися компанією як "оптимальне рішення для мобільної фотографії".

Так чи інакше, прем'єра iPhone 17 відбудеться не раніше осені 2025 року, тому багато що ще може змінитися. А ось iPhone 16 вийдуть уже менше, ніж за 2 місяці, і про них секретів уже майже не залишилося.

А вже у 2026 році Apple представить свій перший складаний iPhone. Інсайдери кажуть, що компанія має намір голосно вийти на ринок, тому не поспішає з випуском такого пристрою. На відміну від більшості конкурентів, він складатиметься назовні, а не всередину.

А на весну 2025 року Apple запланувала випуск iPhone SE. Бюджетний айфон буде схожий на iPhone 16, тобто отримає 6,1-дюймовий екран, а цінник збережеться на рівні дешевше $500.

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