Стверджується, що iPhone 16 покажуть восени, а iPhone SE – навесні 2025-го, орієнтовно, у березні.

Минуло вже понад два роки відтоді, як Apple оновлювала свою бюджетну серію iPhone SE. Незважаючи на відносно потужну "начинку", зовні смартфон сильно застарів, тому наступний бюджетник отримає серйозний редизайн, який сподобається буквально всім.

Інсайдер Fixed Focus Digital повідомляє, що новий iPhone SE отримає таку ж задню панель, як і iPhone 16. Це означає, що у телефонів буде ідентичне оформлення задньої кришки і вертикального блоку камер. Раніше більшість чуток було про використання корпусу iPhone 13/14.

Якщо інсайд підтвердиться, то прийдешній бюджетник буде так само актуальний, як iPhone 16, але при цьому коштуватиме помітно дешевше. Разом з цим, iPhone SE нового покоління отримає такий самий процесор, як iPhone 16 – Apple A18, про що свідчить нещодавній витік коду Apple.

Відео дня

Apple, як повідомляється, націлюється на стартову ціну нижче $500 для нового iPhone SE, незважаючи на низку чуток про майбутні нововведення для більш доступного айфона. Touch ID і кнопка Home будуть замінені Face ID і вирізом на дисплеї, в той час, як розмір дисплея збільшиться з 4,7 до 6,1 дюйма. Інші очікувані функції включають порт USB-C і кнопку "Дія".

Передбачувана дата презентації нового iPhone SE – весна 2025 року. Усі покоління бюджетної серії смартфонів раніше виходили в березні.

У SE, до речі, дуже полярні відгуки серед користувачів. Опитування показало, що iPhone SE 2020 і iPhone 12 Mini користувачі Apple задоволені найбільше.

Що стосується нових iPhone 16, то їх покажуть у середині вересня. Раніше інсайдер розкрив усі характеристики та ціни iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max.

Вас також можуть зацікавити новини: