Характеристики для моделі середнього рівня виглядають доволі непогано.

У січні-лютому OnePlus випустить новий бюджетний смартфон, який проходить під кодовою назвою Ivan. За даними інсайдерів, найімовірніше, це буде недорогий представник серії Nord.

Портал 91mobiles оприлюднив характеристики нового пристрою та його вартість.

Читайте такожТоп-5 популярних смартфонів 2021 року, які вже встигли подешевшатиСмартфонові приписують 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц. "Серцем" апарату стане флагманський процесор MediaTek Dimensity 900 5G в парі з 6/12 ГБ ОЗУ і 128/256 ГБ накопичувача.

В телефоні буде встановлений акумулятор місткістю 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 65 Вт. Операційною системою виступить OxygenOS 12 на базі Android 12.

В основній камері пристрою – датчики с роздільною здатністю 64, 8 та 2 Мп. Спереду в вирізі розташується 16-мегапіксельна камера для селфі.

З інших особливостей – рамка корпусу смартфона буде зроблена з пластику, а дисплей і задня панель захищені склом Gorilla Glass. Також варто очікувати підекранний сканер відбитків пальці та роз'єм для навушників 3,5 мм.

Вартість нового смартфона в Індії складе від 24 000 до 28 000 рупій (~8500-9999 грн). Телефон повинен надійти в продаж до кінця січня або в лютому. Девайс вже отримав сертифікат BIS (Бюро індійських стандартів).

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Автор: Денис Пономаренко