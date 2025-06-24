Хоча відкликання поки що не стосується міжнародних поставок, їхнім власникам в інших країнах також варто проявити обережність.

Найбільші виробники зовнішніх акумуляторів - Anker, Baseus, Xiaomi та інші – оголосили масштабне відкликання своїх повербанків через потенційну загрозу безпеці. Проблема пов'язана з елементами живлення Amprius, пише видання Notebookcheck.

Під відкликання потрапили наступні моделі Anker: Magnetic Power Bank (A1642), Anker 335 (A1647), Zolo Travel Power Bank (A1680, A1681), а також моделі з номерами A1257, A1689 і A1652. Деякі з них, включно із Zolo, доступні на українському ринку.

В інших виробників відкликано такі аксесуари: 33-ватний повербанк Xiaomi із вбудованим кабелем, 20-ватні моделі Romoss (PAC20PRO і WMS10Q-491), Ugreen PB511 на 30 Вт і 10 000 мАГ повербанк Baseus на 20 Вт, а також продукція Aukey.

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Власникам згаданих пристроїв настійно рекомендують здати їх або утилізувати – інакше є загроза перегріву акумуляторних елементів і можливого загоряння.

Хоча ці відклики наразі дійсні тільки для китайського ринку, частина цих пристроїв продається і на міжнародних онлайн-майданчиках на кшталт AliExpress, тому їхнім власникам у всьому світі теж варто бути обережними.

Нагадаємо, з 20 червня в Європі почали діяти нові вимоги до "екодизайну" смартфонів. Тепер усі пристрої, що надходять на ринок ЄС, мають бути стійкими до "випадкових падінь", захищеними від пилу і бризок, а також отримувати мінімум п'ять років оновлень ОС.

Далі європейський регулятор зобов'яже виробників смартфонів та іншої техніки повернути знімні батареї. Очікується, що нові правила набудуть чинності з 2027 року.

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