Передбачається, що підписка на найбільш просунуті функції Apple Intelligence коштуватиме від $10 до $20 на місяць.

Компанія Apple планує стягувати з власників iPhone від 10 до 20 доларів щомісяця за доступ до функцій штучного інтелекту Apple Intelligence.

За рахунок цього, як пише CNBC з посиланням на аналітиків Counterpoint Research, яблучна компанія зможе стимулювати зростання свого прибуткового сервісного бізнесу. При цьому очікується, що низка функцій буде безкоштовною на старті.

Поки невідомо, як саме вчинить Apple: розробники можуть запропонувати новим користувачам безкоштовний доступ до нейромереж, а після закінчення певного часу ввести платну підписку, схожу з iCloud+. Або надати всім безкоштовні функції, але просити добавки за преміум, як, наприклад, OpenAI.

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Анонсований у червні 2024 року пакет Apple Intelligence надає доступ до нейромереж і ШІ-функцій, які побудовані на базі алгоритмів ChatGPT від OpenAI, Google Gemini та інших. Зараз деякі функції ШІ доступні розробникам, які тестують бета-версію iOS 18.

Bloomberg пише, що Apple робить велику ставку на ШІ. У компанії впевнені, що це та сфера, яка вдихне нове життя в їхні пристрої і заодно підніме доходи. Таким чином, фокус бізнесу Apple зміститься від апаратних фішок до програмних: впровадження підписок і надання нових ШІ-функцій тільки на останніх моделях iPhone.

Раніше повідомлялося, що Apple відклала впровадження ШІ на жовтень, а великий апгрейд для Siri разом з інтеграцією ChatGPT відбудеться лише навесні 2025 року. Однак для їхньої роботи все одно будуть потрібні хоча б iPhone 15 Pro. Apple пояснила це тим, що старіші айфони "занадто слабкі".

До слова, на смартфонах Samsung функції ШІ доступні навіть на флагманах 2020 року, нехай і в дещо урізаному вигляді. Вони надаватимуться безкоштовно до кінця 2025-го, після чого Samsung теж має намір запровадити ШІ-підписку.

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