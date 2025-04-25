Обіцяють "той самий чудовий ігровий досвід", але тепер без втоми й навантаження на зап'ястя.

Компанія Razer представила свою першу вертикальну мишу − Pro Click V2 Vertical Edition. Обіцяють "все той же чудовий ігровий досвід", але тепер без втоми і болю в кисті.

Вона орієнтована на "рукостискальне" положення кисті з кутом нахилу 71,7 градуса і великим вирізом під хват великим пальцем. На основі також є опора, яка спрямована на зменшення тертя зап'ястя, повідомляє Engadget.

Як і завжди, є яскраве RGB-підсвічування, фірмовий сенсор із частотою до 30 000 DPI і шість місяців роботи. Роздрібна ціна цієї моделі становить 120 доларів (~5000 грн).

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У неї також є звичайна версія (Pro Click V2) з кутом нахилу 30 градусів для більш природного захоплення. За апаратною конфігурацією модель не відрізняється від Vertical Edition, за винятком автономності (до 3,5 місяця на одному заряді). Ціна: 99 доларів (~4200 грн).

Раніше в асортименті Logitech з'явилася миша, яка "ніколи не розрядиться". Пояснюється це просто: суперконденсатор усередині пристрою діє як крихітна батарея, яку постійно заряджає килим Powerplay під ним. А на одній АА-батарейці обіцяють автономність понад 600 годин.

Свіже опитування Steam показало, що Nvidia GeForce RTX 3060 є найпопулярнішою відеокартою серед геймерів. Друге місце посідає RTX 4060, на третьому знаходиться її мобільна версія.

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