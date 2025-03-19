Щоправда, зараз технологія працює тільки в якійсь сумнівній NFT грі.

Razer представила нову систему верифікації гравців Razer ID verified by World ID, яка має підтверджувати, що користувач - людина, а не бот. Однак реалізація цього механізму викликає безліч запитань.

В основі лежить World ID - блокчейн-проект, створений за участю Сема Альтмана з OpenAI. Для підтвердження особи пропонується два варіанти: або завантажити документи в додаток, або скористатися спеціальним пристроєм Orb, який сканує райдужку ока. Таких пристроїв у світі всього 815, і багатьом гравцям, щоб пройти перевірку, довелося б їхати в іншу країну.

Після завершення процесу Razer використовує zero knowledge proof - технологію, яка підтверджує факт верифікації без передачі персональних даних. Це нібито дасть змогу іграм ефективніше боротися з ботами, токсичною поведінкою і шахрайством.

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Однак уже сам список підтримуваних проєктів викликає сумніви. Наразі Razer наводить як приклад лише одну гру - Tokyo Beast, блокчейн-тайтл, який робить акцент на продаж NFT і гача-механіку. Про сам геймплей інформації мінімум, зате детально розписані способи заробітку на внутрішньоігрових активах.

Хоча проблема ботів в онлайн-іграх справді існує, спроба прив'язати її розв'язання до блокчейну і біометрії виглядає сумнівно. Геймери вже не раз стикалися з провальними ініціативами на кшталт NFT і Web3, а ідея "доказу людяності" через сканування очей тільки посилює скептицизм. Малоймовірно, що ця технологія набуде широкого поширення.

Раніше Ubisoft робила NFT-гру у всесвіті Far Cry: Blood Dragon, щоправда чомусь вирішила тримати цей проєкт осторонь від аудиторії, ніяк не просуваючи його в соціальних мережах.

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