Також він отримав 5500 мАг акумулятор і енергоефективний чип Snapdragon 7+ Gen 3: заряджається смартфон за 20 хвилин.

Китайський бренд Realme випустив новий смартфон серії GT. Девайс Realme GT 6T отримав енергоефективний чіп і дисплей, який за яскравістю перевершує всіх конкурентів, включно з флагманами Apple.

Гаджет вийшов із 6,78-дюймовим дисплеєм 8T LTPO AMOLED роздільною здатністю 2780 х 1264. Він підтримує частоту 120 Гц і максимальну на сьогодні пікову яскравість 6000 ніт (під час відображення HDR-контенту). Це втричі більше, ніж у iPhone 15 Pro Max, пише Gizchina.

Realme GT 6T отримав нещодавно анонсований процесор Snapdragon 7+ Gen 3, побудований на тій самій архітектурі, що і флагманський Snapdragon 8 Gen 3. Він працює в парі з 8/12 ГБ ОЗП LPDDR5x. Пристрій також виділяється батареєю ємністю 5500 мАг зі швидкою зарядкою 120 Вт – на повне заряджання знадобиться близько 20 хвилин.

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Ззаду встановлена подвійна задня камера, що складається з 50-Мп Sony IMX882 з оптичною стабілізацією зображення і 8-Мп надширіка. Sony IMX882 – популярний вибір для багатьох смартфонів середнього класу. На передній панелі розташована 32-мегапіксельна селфі-камера.

Базова версія Realme GT 6T обійдеться в $370. Топова модифікація з 12 ГБ ОЗП і 512 ГБ пам'яті коштує 480 доларів. Смартфон уже дебютував в Індії, пізніше він з'явиться і на глобальному ринку, де напевно стане бестселером.

Раніше Realme випустила найшвидшу зарядку у світі потужністю 240 Вт – вона підійде як для смартфонів і планшетів, так і потужних ноутбуків, які споживають значну кількість енергії.

Як УНІАН розповідав, фахівці DxOMark високо оцінили фотоможливості Pixel 8a. Бюджетному апарату вдалося обійти низку дорожчих конкурентів, включно з iPhone 14 і Galaxy S24.

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