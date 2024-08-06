Пристрій OnePlus з пристойним відривом випереджає інші моделі в списку.

Слідом за рейтингом флагманів, автори бенчмарка AnTuTu представила липневий рейтинг найпотужніших Android-смартфонів середнього класу. Усі місця в топ-10 розподілені між чотирма виробниками.

Як зазначається, у 2024 році звичайним користувачам зазвичай немає сенсу переплачувати за топові флагмани, адже наразі виробники оснащують середняки потужним залізом, яке спокійно потягне найвимогливіші ігри та не застаріє за кілька років.

Очолив рейтинг середньобюджетників OnePlus Ace V3: за результатами численних тестів його середня оцінка склала 1,42 млн балів. Девайс оснащений субфлагманським чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3, який за потужністю не особливо поступається Snapdragon 8 Gen 2. В Україні він коштує від 16 тис. грн.

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На другому місці опинився Realme GT Neo6 SE з таким же процесором. До речі, крім вражаючої продуктивності, він також може похвалитися дисплеєм з рекордною яскравістю. Трійку лідерів замкнув Redmi K70E, який працює на процесорі MediaTek Dimensity 8300-Ultra.

Загалом рейтинг розділився рівно навпіл: п'ять моделей із процесором Qualcomm, п'ять – на MediaTek. Ось топ-10:

Свіже опитування показало, якими смартфонами користувачі Android і iPhone задоволені найбільше у 2024 році. Якщо у світі андроїд провідні місця посідають складні пристрої, то шанувальники Apple віддають перевагу раритетним компактним Айфонам.

А Samsung раніше цього місяця випустила свій найдешевший смартфон 2024 року. За ціною в 100 доларів апарат оснащений великим 90-герцовим екраном, камерою на 50 Мп, а з коробки на ньому встановлена оболонка One UI 6.1 на базі Android 14.

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