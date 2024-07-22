Порівняно з традиційними натільними пристроями, такими як смарт-годинник, у кільця значно більше обмежень.

Незабаром після презентації Galaxy Ring Samsung опублікувала невідомі раніше подробиці свого першого смарт-кільця. Детальні характеристики і вартість ми вже знаємо, цього разу компанія перерахувала обмеження, які потрібно враховувати майбутнім власникам.

Згідно з офіційною сторінкою підтримки Samsung, на точність роботи Galaxy Ring можуть вплинути найрізноманітніші чинники. Наприклад, підрахунок кроків може працювати некоректно, якщо ви тримаєте магніт або магнітний предмет у руці, "на якій одягнена каблучка". При цьому незрозуміло, якого роду і потужності має бути магнітний предмет.

Samsung також рекомендує уникати тривалого зберігання Galaxy Ring у зарядному кейсі, оскільки гумові прокладки, встановлені на підставці, можуть залишити вм'ятини на корпусі кільця. А ще разом з Galaxy Ring не можна носити металеві каблучки на одному і тому ж пальці або на сусідніх пальцях.

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І, нарешті, найпоказовіше: користувачам Galaxy Ring не можна піднімати важкі речі руками, оскільки важкий твердий предмет може пошкодити каблучку або навіть пальці. Те саме стосується тренажерів для фізичних вправ.

Ці обмеження підкреслюють стадію зародження технології смарт-кілець, пише видання Gizmochina. Хоча вони пропонують такі функції, як відстеження фітнесу та інші функції, ці пристрої можуть вимагати коригування способу життя порівняно з традиційними натільними пристроями, такими як смарт-годинник.

Нагадаємо, Galaxy Ring оцінили в 399 доларів (~16 000 грн), новинка вже доступна для попереднього замовлення. Продажі почнуться з 24 липня.

Своє "розумне" кільце незабаром має представити і Apple. ЗМІ писали, що компанія серйозно стурбована швидким виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску умовного Apple Ring. Випуск смарт-кілець від двох IT-гігантів – показник, що скоро такі девайси стануть мейнстримом.

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