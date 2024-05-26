Модель Redmi A3X отримала великий екран, скляну задню панель і "чисту версію Android.

Xiaomi вивела на ринок головний ультрабюджетник компанії в прямому розумінні цього словосполучення. Модель Redmi A3X отримала великий екран, скляну задню панель і "чисту версію Android". А її вартість не перевищує $70, пише Gizchina.

Утім, головна фішка новинки - дизайн і якість збірки. Зовні смартфон практично не відрізняється від ультрафлагмана Xiaomi 14 Ultra. Водночас це один із небагатьох "бюджетників" на ринку зі скляною задньою панеллю замість пластику.

Характеристики Redmi A3X

Екран: 6,71', IPS LCD, роздільна здатність 1650 x 720 пікселів, кадрова частота 90 Гц.

Процесор: Unisoc T603.

Пам'ять: 3 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті.

Фото/відео: 5-мегапіксельна фронталка, 8-Мп об'єктив і додатковий 0,08-Мп сенсор. Девайс вміє записувати відео 1080 пікселів із частотою 30 fps.

Акумулятор: 5000 мАг зі швидкою дротовою зарядкою потужністю 15 Вт.

У смартфона також є Wi-Fi і Bluetooth, 3,5-мм роз'єм для навушників, GPS, порт USB-C, а також вбудований збоку дактилоскопічний сенсор. Нарешті, що стосується програмного забезпечення, тут встановлено Android 14.

Відео дня

Redmi A3X уже надійшов у продаж у деяких країнах за ціною $69 (2800 грн). Чи буде він продаватися в Європі, не згадується. У будь-якому разі скоро його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Днями Xiaomi також представила дует Poco F6 і Poco F6 Pro - це перейменовані Redmi Turbo 3 і Redmi K70 для глобального ринку. Обидві моделі отримали топові специфікації та доступний як для свого сегмента цінник.

А наддорогий Xiaomi 14 Ultra поступився Pixel 8 Pro і дешевшим аналогам у рейтингу камер DxOMark. Це однаково один із найкращих камерофонів на ринку, але до найкращих місць йому далеченько.

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