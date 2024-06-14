На ньому навіть можна відтворювати відеоролики.

Компанія Honor презентувала в Китаї нову "розкладачку" Magic V Flip, яка може похвалитися найбільшим у своєму класі зовнішнім екраном. Він займає всю верхню половину тильної панелі, пише Phone Arena.

Йдеться про 4-дюймовий LTPO OLED-екран із частотою до 120 Гц, роздільною здатністю 1200×1092 пікселів і яскравістю до 2500 ніт. На ньому з'являються повідомлення та інша корисна інформація, також на ньому можна навіть відтворювати відеоролики.

Діагональ основного дисплея становить 6.8 дюйма. Теж OLED, і теж LTPO з частотою 120 Гц. Дисплей відображає картинку з роздільною здатністю 2520×1080 пікселів. Пікова яскравість досягає 3000 ніт. Товщина Magic V Flip у складеному вигляді становить 14,89 мм, у розкладеному – 7,15 мм. Вага – 193 г.

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Серед інших характеристик – процесор Snapdragon 8+ Gen 1, подвійна камера (50 і 12 Мп), фронталка на 50 Мп, до 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ сховища, батарея на 4800 мАг з підтримкою зарядки 66 Вт, оболонка MagicOS 8 (Android 14). Девайс оснащений стереодинаміками, модулем NFC і сканером відбитка пальця в бічній кнопці живлення.

Honor Magic V Flip уже доступний для попереднього замовлення і надійде в продаж у Китаї з 21 червня. Мінімальна версія на 12/256 ГБ коштує 4999 юанів – близько 27 000 грн. За конфігурацію на 16+1024 ГБ просять 6999 юанів (~39 000 грн).

Раніше на ринку з'явився недорогий Oppo з унікальною фішкою, якої немає в жодного конкурента. Його корпус пройшов сертифікацію IP69, а це означає, що такий смартфон повністю пило- та водонепроникний і навіть здатний витримати вплив гарячої води під високим напором.

А культовий бренд HTC повернувся з новим смартфоном. Це апарат середньобюджетного класу з величезним OLED-екраном і непоганими камерами з ШІ-функціями.

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