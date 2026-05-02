Samsung, Xiaomi та інші Android-бренди підвищили ціни на свої смартфони

На ринку смартфонів розпочався новий виток подорожчання: ціла низка виробників Android-пристроїв, зокрема Samsung, Xiaomi, OnePlus, Realme та Nothing, в один день підвищили ціни на свої пристрої. Йдеться як про флагмани, так і про моделі середнього сегмента.

Як пише Gadgets 360, підвищення склало від 15 до 60 доларів. Поки що зростання цін зачіпає насамперед ринок Індії, але аналітики вважають, що з часом подорожчання пошириться й на інші країни.

Підвищення вже торкнулося конкретних моделей. Так, флагманський OnePlus 15 подорожчав на 40 доларів, а Nothing Phone (4a) Pro – відразу на 60 доларів. Samsung підняла ціни на бюджетні моделі M36, F36, M17, M06 і F06 в середньому на $20.

Ключовою причиною зростання цін став дефіцит пам'яті. Через активний розвиток технологій ШІ великі IT-компанії активно скуповують DRAM і NAND-чіпи для дата-центрів, що створює нестачу компонентів для смартфонів. У результаті виробники змушені компенсувати зростання собівартості за рахунок покупців.

При цьому аналітики попереджають, що це лише початок: якщо дефіцит пам'яті збережеться, виробники можуть або продовжити підвищувати ціни, або погіршувати характеристики в нових моделях. Таким чином, 2026 рік може стати переломним для ринку телефонів, де звична тенденція здешевлення технологій тимчасово зупинилася.

Раніше повідомлялося, що дефіцит пам'яті змусив виробників Android відмовитися від Ultra-смартфонів. Такі пристрої традиційно отримують максимально потужне "залізо", але продаються гірше через високу ціну.

Samsung, головний виробник пам'яті у світі, попередив про збереження дефіциту до 2030 року. Для звичайних користувачів це означає, що техніка буде тільки дорожчати.

Вас також можуть зацікавити новини: