Новий смартфон із Китаю виявився майже вдвічі потужнішим за iPhone 16 Pro Max

Пристрою підкорилася позначка AnTuTu в більше ніж 3 млн балів.

Нові флагманські Android-процесори вийшли справді потужним. Vivo X200 з MediaTek Dimensity 9400 напередодні встановив новий рекорд в бенчмарку AnTuTu, набравши 3,007,853 бали. Однак він протримався недовго.

Флагман Realme GT7 Pro, яким одним із перших отримає рішення Qualcomm, Snapdragon 8 Elite, – новий рекордсмен. Пристрою підкорилася позначка в 3 025 991 бала, повідомляє портал GSMArena. Для порівняння, iPhone 16 Pro Max з Apple A18 Pro не дотягує навіть до 1,7 млн.

Якщо порівнювати обидва покоління Qualcomm, то результат дійсно вражає – Snapdragon 8 Elite обходить розігнану версію Snapdargon 8 Gen 3 у складі смартфона RedMagic 9S Pro+, який став лідером вересневого рейтингу AnTuTu, на 41%.

Відомо, що Snapdragon 8 Elite вийде у двох версіях. Базова модель працюватиме на частоті до 4,09 ГГц, а розігнана – до 4,32 ГГц. В обох випадках має використовуватися просунута графіка Adreno 830. Представлять новий процесор 21 жовтня.

Що стосується Realme GT7 Pro, то його анонсують до кінця жовтня. Разом із Xiaomi 15 і OnePlus 13 він увійде до числа перших пристроїв з новим чипсетом Qualcomm. Крім того, смартфон отримає ексклюзивний дисплей від Samsung і нову камеру з 1/1,95-дюймовим сенсором Sony IMX882.

Раніше в мережі з'явилося промо-відео realme GT7 Pro з розпакуванням під водою:

Як раніше повідомлялося, Xiaomi "перекрила кисень" покупцям китайських версій своїх смартфонів. Купивши апарат виробника на майданчиках на кшталт AliExpress, більше не вийде перепрошити його ПЗ на глобальну версію.

Тим часом на ринку з'явився найтонший смартфон 2024 року. Товщина корпусу Hot 50 Pro Plus становить лише 6,8 мм. Для порівняння, товщина топового iPhone 16 – 8,25 мм.

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