Вони переконані, що в айфонів є уразливості, яка дає доступ до даних своїх власників.

Співробітники магазинів Apple в США не довіряють розробці материнської компанії – вони почали користуватися Android-смартфони з зашифрованими месенджерами, побоюючись розкриття листування з боку керівництва.

Як повідомляє видання The Washington Post з посиланням на опитаних працівників Apple, в айфонів є уразливості, що дає доступ до даних власника.

Причиною відмови від смартфонів iPhone послужив конфлікт всередині корпорації. Працівники незадоволені тим, що прибуток компанії ніяк не відбивається на їх зарплаті. Apple на тлі невдоволень збільшила ставку на 10%, але їх це не влаштувало. Мовляв, надбавка не відповідає рівню інфляції.

Тому на знак протесту вони почали переходити на смартфони з мобільної ОС Android, щоб таємно обговорювати об'єднання в профспілки. За словами активістів, "верхівка" на місцях всіляко перешкоджає такому розвитку подій, а також намагається прослуховувати їхні розмови.

Це вже не перший схожий випадок. Зокрема напередодні Різдва співробітники Apple вже влаштовували страйк аби домоглися кращих умов праці та закликали всіх відмовитися від покупки "яблучної" продукції.

А тим часом в Apple все добре. У 2022 році вона стала першою у світі компанією, ринкова вартість якої досягла $3 трильйони. Це більше всієї економіки Великобританії або фондового ринку Німеччини.

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