Перші три сходинки зайняли новинки компанії Samsung.

Компанії Samsung, Xiaomi та Apple виявилися тими виробниками, чиї девайси користуються найбільшим ажіотажем у 2022 році. Експерти GSMArena проаналізувала ситуація на ринку та презентували свіжий рейтинг найпопулярніших смартфонів за минулий тиждень.

Згідно з аналізом, найбільшим попитом на сьогодні користується Samsung Galaxy S22 Ultra, який почнуть продавати в Україні з 11 березня. Загалом же пристрої цієї компанії зайняли сім з десяти місць в рейтингу.

На другій сходинці виявився звичайний Galaxy S22, а версія Plus замкнула трійку лідерів. Зовнішність молодших моделей в порівнянні з попередниками майже не змінилася, а ось Galaxy S22 Ultra виконаний в абсолютно іншому дизайні. Він вугластий і з відсіком під стилус в корпусі

У десятку лідерів увійшли ще й такі моделі:

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 11

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Apple iPhone 13 Pro Max

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy A12

Раніше був опублікований топ-20 найочікуваніших смартфонів цього року. З великим відривом очікувано лідирує iPhone 14. За ним слідують Samsung Galaxy S22 і бюджетний iPhone SE третього покоління.

Також ми ділилися цікавим рейтингом, в якому були зібрані смартфони з найкращою автономністю. Для багатьох людей камери, процесори і екрани смартфонів відходять на другий план, якщо гаджет доводиться заряджати кожен день.

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