iPhone 14 – найочікуваніший смартфон 2022 року / фото REUTERS

Британський ритейлер Mozillion проаналізував кількість пошукових запитів в Google та на основі цих даних склав Топ-20 найочікуваніших смартфонів цього року.

Ці дані актуальні станом на січень 2022 року.

З великим відривом очікувано лідирує iPhone 14 – за останні 12 місяців інформацію про нього шукали більше 1.1 млн разів. За ним слідують Samsung Galaxy S22 і бюджетний iPhone SE третього покоління: 518 000 і 285 470 пошукових запитів по всьому світу відповідно.

Двадцятка лідерів виглядає так: 

  1. Apple iPhone 14 — 1,1 млн запитів 
  2. Samsung Galaxy S22 — 518 000 запитів
  3. iPhone SE (2022) — 285 470 запитів 
  4. Vivo V23 — 195 700 запитів
  5. Xiaomi 12 — 165 300 запитів
  6. Oppo Reno 7 — 162 610 запитів
  7. OnePlus 10 — 148 100 запитів
  8. Realme GT 2 — 134 700 запитів
  9. Nokia X50 — 92 100 запитів
  10. Honor Magic 3 — 89 720 запитів
  11. Oppo Find N — 76 900 запитів
  12. Huawei Mate 50 — 44 900 запитів
  13. Poco X4 — 40 500 запитів
  14. Google Pixel 6a — 37 000 запитів 
  15. Redmi K50 — 37 000 запитів 
  16. Nokia 10/X60 — 33 700
  17. Google Pixel Fold — 24 700 запитів
  18. Poco F4 — 22 200 запитів
  19. OPPO Find X4/X5 — 16 920 запитів
  20. ASUS ROG Phone 6 — 16 500 запитів

Деякі з цих моделей були представлені ще у 2021, але поки продаються тільки в Китаї. Реліз на глобальному ринку очікується протягом цього року. 

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Нагадаємо, що нові Айфони повинні показати у вересні. Ми вже знаємо, що преміальні моделі iPhone 14 стануть ще дорожче, а "чубчик" замінить овальний виріз у формі пігулки. Само собою, оновиться і залізо.

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