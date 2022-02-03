З великим відривом очікувано лідирує iPhone 14.

Британський ритейлер Mozillion проаналізував кількість пошукових запитів в Google та на основі цих даних склав Топ-20 найочікуваніших смартфонів цього року.

Ці дані актуальні станом на січень 2022 року.

З великим відривом очікувано лідирує iPhone 14 – за останні 12 місяців інформацію про нього шукали більше 1.1 млн разів. За ним слідують Samsung Galaxy S22 і бюджетний iPhone SE третього покоління: 518 000 і 285 470 пошукових запитів по всьому світу відповідно.

Двадцятка лідерів виглядає так:

Apple iPhone 14 — 1,1 млн запитів Samsung Galaxy S22 — 518 000 запитів iPhone SE (2022) — 285 470 запитів Vivo V23 — 195 700 запитів Xiaomi 12 — 165 300 запитів Oppo Reno 7 — 162 610 запитів OnePlus 10 — 148 100 запитів Realme GT 2 — 134 700 запитів Nokia X50 — 92 100 запитів Honor Magic 3 — 89 720 запитів Oppo Find N — 76 900 запитів Huawei Mate 50 — 44 900 запитів Poco X4 — 40 500 запитів Google Pixel 6a — 37 000 запитів Redmi K50 — 37 000 запитів Nokia 10/X60 — 33 700 Google Pixel Fold — 24 700 запитів Poco F4 — 22 200 запитів OPPO Find X4/X5 — 16 920 запитів ASUS ROG Phone 6 — 16 500 запитів

Деякі з цих моделей були представлені ще у 2021, але поки продаються тільки в Китаї. Реліз на глобальному ринку очікується протягом цього року.

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Нагадаємо, що нові Айфони повинні показати у вересні. Ми вже знаємо, що преміальні моделі iPhone 14 стануть ще дорожче, а "чубчик" замінить овальний виріз у формі пігулки. Само собою, оновиться і залізо.

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