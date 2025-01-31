Апарат оснащується екраном чорно-білим "паперовий" екран і фізичною клавіатурою, а батареї вистачить мінімум на 4 дні.

Незвичайний смартфон Minimal Phone, представлений ще рік тому, дістався до стадії релізу. Компанія почала відправляти девайси покупцям і збирає нові замовлення.

Пристрій примітний тим, що оснащується компактним екраном E Ink на 4,3 дюйма і фізичною клавіатурою, в стилі BlackBerry, які були популярні до того, як з'явився iPhone. Новинка позиціюється як пристрій, який допоможе відмовитися від постійного скролінгу стрічок у соцмережах, пише The Verge.

Характеристики Minimal Phone:

Екран: 4,3", E Ink, 600×800 пікселів, 230 ppi, 4:3.

4,3", E Ink, 600×800 пікселів, 230 ppi, 4:3. Процесор: MediaTek Helio G99, Mali-G57 MP2.

MediaTek Helio G99, Mali-G57 MP2. Пам'ять: 6/8 ГБ ОЗП LPDDR4X, 128/256 ГБ ПЗП, карти microSD

6/8 ГБ ОЗП LPDDR4X, 128/256 ГБ ПЗП, карти microSD Камери: 16 Мп (основна), 5 Мп (селфі).

16 Мп (основна), 5 Мп (селфі). Батарея: 3000 мАг, бездротова Qi-зарядка на 15 Вт.

3000 мАг, бездротова Qi-зарядка на 15 Вт. Зв'язок: USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 4G LTE, GPS, 3,5 мм, дві SIM-карти.

USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 4G LTE, GPS, 3,5 мм, дві SIM-карти. Габарити: 142 × 78 × 8,6 мм.

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Незважаючи на те, що Minimal Phone позиціонують як смартфон для боротьби із залежністю від соцмереж, він працює на повноцінній Android 14 з усіма її додатками з магазину Google. Грати в ігри і дивитися YouTube на ньому не можна, зате можна стрімити музику через YouTube Music і читати електронні книги.

Усередині стоїть акумулятор ємністю 4000 мАг, якого має вистачити щонайменше на 4 дні автономної роботи. Ще смартфон отримав камеру, підтримку безконтактних платежів і п'ять років оновлень ПЗ.

Вартість смартфона починається від 399 доларів (~16 000 грн). Огляди на Minimal Phone уже доступні в мережі.

Після 200-мегапіксельних камер та 24 ГБ ОЗП на ринку смартфонів намічається новий тренд. У першій половині 2025 року у продажу з'явиться кілька пристроїв з батареями 7000/7500 мАг, які зазвичай використовуються в планшетах.

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через п'ять років, експерти AnTuTu публікували рейтинг найпотужніших і найшвидших Android-пристроїв. На перше місце вирвався ігровий флагман з Китаю, який дебютував кілька тижнів тому.

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