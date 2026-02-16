Дизайн Xiaomi 18 у стилі 'старих' iPhone розкрито за пів року до анонсу

Користувачі почали порівнювати майбутню новинку з iPhone Pro, причому не з актуальним 17 Pro, а зі старішими моделями.

У мережі з'явився перший якісний рендер ще неанонсованого Xiaomi 18, презентацію якого очікують тільки у вересні 2026 року. Судячи з дизайну, пристрій буде сильно відрізнятися від попередника.

Зображення показує тільки задню панель пристрою й головне, що там можна розглянути, це основний блок камери, стилізований під рішення, яке Apple використовувала в старих iPhone Pro-версіях. У Xiaomi 18 буде схожий квадратний модуль тильної камери зі закругленими краями.

На зображенні також видно брендинг Leica і світлодіодний спалах. У той же час LiDAR-сканера, характерного для iPhone Pro, на рендерах немає.

Користувачі почали порівнювати майбутню новинку від Xiaomi з iPhone 16 Pro і більш ранніми Pro-шками Apple.

Поряд з візуальними змінами, базовий Xiaomi 18 отримає перископну камеру з 5х-зумом і процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6. Передбачається, що Pro-моделі Xiaomi 18 отримають модифікацію з приставкою "Pro", тоді як базова модель буде використовувати стандартну версію чіпа.

Презентація лінійки Xiaomi 18 очікується восени. А в березні на глобальному ринку повинні вийти Xiaomi 17 і 17 Ultra з "урізаними" характеристиками.

Нагадаємо, наприкінці січня Xiaomi представила новий середньобюджетний смартфон Redmi Turbo 5 Max з рекордним акумулятором 9000 мАг і дизайном у стилі iPhone 17.

