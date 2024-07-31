Це найменший планшет в асортименті компанії.

Xiaomi вивела на ринок компактний планшет Redmi Pad SE 4G. Це "китайська" відповідь на iPad mini від Apple і найменший планшет в асортименті бренду.

У планшета 8,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1340 x 800 пікселів, частотою 60 Гц і яскравістю 600 ніт. Для порівняння, наймініатюрніший планшет у лінійці Apple має 8,3-дюймовий екран з яскравістю 500 ніт.

Redmi Pad SE 4G працює на процесорі MediaTek Helio G85, доповнений 4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4 і до 128 ГБ вбудованої пам'яті eMMC 5.1. Ззаду розташована камера роздільною здатністю 8 мегапікселів, фронтальна камера 5-мегапіксельна. Обидві вміють записувати відео з роздільною здатністю 1080p з частотою 30 кадрів/с.

Відео дня

Також планшет має подвійні стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, два роз'єми для SIM-карток, вологозахист за стандартом IP53, модулі Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.3 та акумулятор 6650 мАг із зарядкою 10 Вт через дріт. Габарити - 211,6×125,5×8,8 мм. Планшет легко поміститься практично в будь-яку сумку.

Redmi Pad SE 4G доступний у модифікаціях 64 і 128 Гбайт, які оцінені приблизно в 130 і 145 доларів. Приблизно чотириразова різниця в ціні з актуальним iPad Mini. Поки що продажі стартували лише в Індії.

Востаннє Apple оновлювала iPad Mini ще у 2021 році. Очікується, що цього року, на осінній презентації, компанія оновить iPad mini і базовий iPad. І якщо чутки вірні, обидві моделі помітно подешевшають.

Також була інформація, що Apple планує випуск бюджетних MacBook і AirPods. Такі моделі будуть конкурувати з дешевими пристроями інших брендів. Наприклад, зараз найдешевший MacBook коштує $999, а новинка нібито буде дешевшою за Айфон.

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