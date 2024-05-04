Очікується, що він збереже всі основні особливості поточного пристрою, але помітно подешевшає.

Корпорація Apple хоче максимально знизити вартість свого базового iPad, щоб ще більше інтегруватися в ринок доступних планшетів. Сьогодні на ньому домінують китайські та південнокорейські Android-планшети.

За даними Bloomberg, компанія розглядає різні способи здешевлення майбутнього iPad 11, але при цьому зберігши всі основні особливості. Джерело не ділиться всіма подробицями, але натякає, що вартість нового планшета коливатиметься між цінами iPad 9 і iPad 10, тобто нижче $400.

Як відомо, після великого редизайну iPad 10 додав у ціні щодо iPad 9 – новинка подорожчала з $329 до $449. Втім, апгрейд був суттєвим: планшет став виглядати сучасно, отримав оновлений чіп, а також більш тонкі рамки і Touch ID в кнопці живлення.

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У свіжому звіті Apple йдеться, що користувачі стали рідше купувати нові iPad. Через це у компанії дуже сильно впала виручка – наприклад, дохід від продажу планшетів знизився аж на 17%. Судячи з усього, плани з випуску бюджетних айпадів націлені поліпшити становище яблучної компанії.

Передбачається, що iPad 11 вийде пізніше цього року разом з iPad mini 7. А цього місяця компанія покаже новий iPad Pro і iPad Air. Попередня презентація нових планшетів Apple відбулися в жовтні 2022 року – це найтриваліший в історії період без нових моделей.

Також була інформація, що компанія Apple має намір випустити бюджетний MacBook і AirPods. Такі моделі будуть конкурувати з дешевими пристроями інших брендів. Наприклад, наразі найдешевший MacBook коштує $999, а новинка має бути ще на 20-30% дешевшою.

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