Блогер порівняв автономність головних смартфонів 2026 року: хто розрядився останнім

На відміну від більшості подібних "змагань", переможцем виявився зовсім не iPhone.

Автор YouTube-каналу TechNick провів порівняльне тестування семи головних флагманів 2026 року, оцінивши автономність шести Android-пристроїв та iPhone 17 Pro Max. На відміну від більшості подібних "змагань", переможцем виявився зовсім не гаджет Apple.

Усі смартфони були підключені до Wi-Fi, налаштовані на однакову яскравість екрана та оновлені до останньої версії операційної системи. Програма тестування включала серію реальних випробувань: від перегляду YouTube та відеодзвінків до запису 4K-відео та важких графічних тестів.

За підсумками тестування час автономної роботи "піддослідних" склав:

Відео дня

OPPO Find X9 Ultra: 12 годин 16 хвилин vivo X300 Ultra: 11 годин 41 хвилину HUAWEI Mate 80 Pro: 11 годин 1 хвилину Samsung S26 Ultra: 10 годин 52 хвилини iPhone 17 Pro Max: 10 годин 40 хвилин Xiaomi 17 Ultra: 9 годин 46 хвилин Xiaomi 17T Pro: 9 годин 15 хвилин

Офіційно найдовговічніший флагман 2026 року – OPPO Find X9 Ultra: китайский пристрій з батареєю на 7500 мАг продемонстрував автономність 12 годин 16 хвилин. Першим розрядився Xiaomi 17T Pro з акумулятором на 7000 мАг. Він протримався 9 годин 15 хвилин.

Незважаючи на хорошу енергоефективність фірмового чипа, iPhone 17 Pro Max посів лише 5-те місце в імпровізованому рейтингу. Хоча блогер зазначив, що з ранніми версіями iOS 26 він працював довше (близько 12 годин).

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