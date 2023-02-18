Спеціальні сенсори відстежують, коли власник заснув, і зупиняють музику, а окремою кнопкою можна включити білий шум.

Інженери Philips придумали навушники, створені спеціально для сну, чого раніше ніхто ще не робив. Зазначається, що Philips N7808 розроблялися за участю фахівців, які на науковому рівні займаються сном людини.

Навушники поставляються з досить невеликими "вкладишами" товщиною всього 6 мм, які не виступають з вушних раковин, тому не заважають, якщо лягти набік.

Разом з тим в Philips N708 вбудовані спеціальні сенсори, які відстежують, коли власник заснув, і зупиняють музику. Хоча навушники не мають підтримки активного шумозаглушення, вони видають "розумний білий шум". Більш того, у фірмовому застосунку можна подивитися тривалість і якість сну, а також налаштувати режими музики для прискореного засипання.

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Цінник пристойний – 1700 юанів (майже 9000 грн). Чи будуть вони продаватися за межами Китаю, поки неясно. У будь-якому випадку незабаром їх напевно можна буде знайти торгових майданчиках по типу AliExpress.

Як вибрати хороші навушники в 2023 році

УНІАН ділився порадами, як правильно підібрати навушники, щоб не пошкодувати про покупку. При покупці навушників наявність якісного звуку, безумовно, є пріоритетом, але дизайн, що впадає в око, й додаткові "фішки" теж не будуть зайвими.

Якщо ви в пошуках навушників для спорту чи бігу, вам може бути цікава підбірка найкращих моделей, які актуальні для покупки в 2023 році. На першому місце, очікувано, AirPods Pro 2, але в список також увійшли моделі від Bose Anker і інших виробників.

Якщо ви в пошуках чогось оригінального, раніше в асортименті Logitech з'явилися навушники з амбушурами, які "плавляться" у вухах, тим самим приймаючи ідеальну для свого власника форму. А у Xiaomi є бездротові навушники, які передають звук не в вуха, а в череп.

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