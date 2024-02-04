Поки невідомо, наскільки масовою є проблема.

Перші покупці вже отримали свої нові смартфони Samsung Galaxy S24 Ultra, і деякі з них почали скаржитися на проблеми з екраном.

Зокрема, на Reddit з'являються фото з дефектом екрана, який виражається в появі зеленої смуги. Також є випадки, коли смуг навіть дві – зелена і біла.

За словами користувачів, позбутися від них ніяк не виходить: стандартні рішення на кшталт перезавантаження або скидання до заводських налаштувань не допомагають. Наразі незрозуміло, чи носить проблема програмний або апаратний характер. Також немає інформації, наскільки масовим є виявлений дефект.

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Деякі з постраждалих вже звернулися з проханням замінити пристрій, втім, продавці не поспішають робити заміну. Зберігає мовчання і сама Samsung.

У iPhone 15 на старті теж була проблема з екранами: вони почали "вигоряти" всього через декілька днів після початку використання. І тоді це було наслідком системної помилки. Компанія випустила оновлення iOS, яке прибрало з екрана артефакти.

До речі, за підсумками серії тестів DxOMark екран S24 Ultra отримав найвищу оцінку і посів першу сходинку відповідного рейтингу. Девайс випередив всіх конкурентів, включаючи колишнього лідера Google Pixel 8. А нові iPhone не потрапили навіть в топ-5.

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