Складено топ-10 найкращих відеоігор, у які кожен повинен зіграти хоча б раз

Ці ігри славляться своєю новаторською механікою, захопливими історіями та незабутніми враженнями.

Відеоігри зазнали суттєвих змін за останні десятиліття. Змінювалася візуальна частина, з'являлися нові жанри; навіть те, як ми їх купуємо та граємо, зазнало значних змін. Але деякі речі ніколи не змінюються, а класика завжди залишається класикою.

Зарубіжні критики зробили добірку з десяти відеоігор, які ну хоч не пройти, але зіграти в них має кожен, незалежно від того, чи є ви досвідченим геймером, чи новачком у цьому середовищі. Список так і назвали, ігри, непідвладні часу, які сформували ігровий світ".

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) . Її часто називають однією з найвидатніших відеоігор усіх часів. Ця епічна пригода слідує за Лінком, який мандрує багато деталізованим світом, розв'язує хитромудрі головоломки та бореться з грізними ворогами. Свого часу вона здійснила справжню революцію у 3D-відеоіграх з відкритим світом і допомогла систематизувати багато сучасних ігрових механік.

. Її часто називають однією з найвидатніших відеоігор усіх часів. Ця епічна пригода слідує за Лінком, який мандрує багато деталізованим світом, розв'язує хитромудрі головоломки та бореться з грізними ворогами. Свого часу вона здійснила справжню революцію у 3D-відеоіграх з відкритим світом і допомогла систематизувати багато сучасних ігрових механік. Super Mario 64 (1996). Гра є однією з найвпливовіших для жанру платформерів і для 3D-ігор загалом. Найреволюційнішим елементом гри журналісти вважають віртуальну камеру гри, яка проклала всьому жанру шлях із 2D у 3D.

Відео дня

Final Fantasy VII (1997). Знакова рольова гра, яка познайомила багатьох гравців із жанром. Гра славиться своїм глибоким оповіданням, комплексними персонажами та кінематографічною подачею. Це був поворотний момент для RPG, оскільки раніше на Заході вони не були популярні.

Знакова рольова гра, яка познайомила багатьох гравців із жанром. Гра славиться своїм глибоким оповіданням, комплексними персонажами та кінематографічною подачею. Це був поворотний момент для RPG, оскільки раніше на Заході вони не були популярні. The Elder Scrolls V: Skyrim (2011). Відкритий світ гри з повною свободою дослідження, динамічна розповідь і спільнота моддерів зробили її невіднятною частиною сучасних RPG. Її вплив на жанр та ігрову культуру величезний.

Super Metroid (1994) . Якщо проводити паралель, для метроідваній Super Metroid – те саме, що Half-Life для шутерів від першої особи. Іншими словами, гра-інновація, гра-революція, яка нехай і не є родоначальником жанру, але її часто називають одним із найкращих представників.

. Якщо проводити паралель, для метроідваній Super Metroid – те саме, що Half-Life для шутерів від першої особи. Іншими словами, гра-інновація, гра-революція, яка нехай і не є родоначальником жанру, але її часто називають одним із найкращих представників. Chrono Trigger (1995) . Динамічна бойова система гри, нелінійний сюжет із механікою подорожі в часі, чудова музика та проривна на ті часи графіка заслужили їй звання однієї з найвидатніших рольових ігор, коли-небудь створених.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) . "Подих дикої природи" переосмислює формулу Zelda з величезним відкритим світом і фокусом на дослідженні та відкритті, паралельно встановлюючи нові стандарти для сучасних ігор з відкритим світом.

. "Подих дикої природи" переосмислює формулу Zelda з величезним відкритим світом і фокусом на дослідженні та відкритті, паралельно встановлюючи нові стандарти для сучасних ігор з відкритим світом. Half-Life 2 (2004). Революційний шутер від першої особи, який славиться своєю інноваційною графікою, захопливим сюжетом і атмосферою. Гравці беруть на себе роль безмовного фізика в антиутопічному світі, захопленому інопланетними силами.

Metal Gear Solid (1998). Гра, що ознаменувала народження стелс-екшену і показала, що складну і комплексну історію, яка зачіпає багато філософських проблем, можна розповісти не тільки в кіно або літературі, а й у комп'ютерних іграх.

Гра, що ознаменувала народження стелс-екшену і показала, що складну і комплексну історію, яка зачіпає багато філософських проблем, можна розповісти не тільки в кіно або літературі, а й у комп'ютерних іграх. Castlevania: Symphony of the Night (1997). Одна з найважливіших ігор в історії індустрії та просто чудова "метроїдванія", що поєднує в собі елементи дослідження, платформера і RPG. Гравці досліджують замок Дракули, розкривають секрети і влаштовують собі челенджі.

Раніше журналісти відомого журналу Eurogamer на честь свого 25-річчя представили топ-100 найкращих ігор, у які варто зіграти просто зараз. Цей список насамперед для тих, хто тільки починає знайомитися з ігровою індустрією і в пошуках унікальних ігор та ігрових серій.

А тим часом у мережі знову говорять про Half-Life 3. Інсайдери запевняють, що продовження культової серії таки побачить світ і продовжить сюжет Half-Life: Alyx, а головним героєм знову виступить Гордон Фрімен. Вихід очікується приблизно у 2026-му.

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