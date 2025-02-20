Заявники назвали японську компанію "монополістом у сфері цифрових продажів".

Нідерландський фонд захисту прав споживачів Massaschade & Consument подав до суду на Sony, звинувативши компанію в монополізації цифрового ринку і навмисному завищенні цін в онлайн-магазині PS Store.

Авторів PlayStation звинувачують у тому, що в місцевому PS Store за ігри доводиться переплачувати майже 50%, якщо порівняти з фізичними копіями. Заявники стверджують, що це було б неможливо, якби у 2019 році. Sony не закрила продаж цифрових кодів у ритейлерів.

Фонд також вказує на відмінності між PlayStation Store та іншими ігровими додатками, такими як Microsoft Store і EGS. "Sony перебуває в унікальному становищі, коли вона може ухвалювати рішення, не звертаючи особливу уваги на конкурентів, розробників або споживачів. Це як мати телевізор Sony, який дає змогу дивитися тільки фільми та серіали, куплені безпосередньо у Sony", – кажуть у Massaschade & Consument.

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Фонд закликає Sony припинити "протиправні дії" і відшкодувати надлишки. У заяві зазначено, що позов складено від імені "трьох мільйонів користувачів". Перше засідання у справі має відбутися цього року.

Чи призведе судовий розгляд до якихось результатів, велике питання, але це не перший випадок, коли Sony стикається з судовими претензіями через цінову політику в PlayStation Store. Досі подібні справи не увінчалися успіхом.

Між тим інсайдери заявляють, що до наступного покоління PlayStation і Xbox ігри подорожчають до 100 доларів. Мало того, всі прийдешні консолі продаватимуться без дисководів, що означає остаточний перехід на цифрові копії та смерть ігор на дисках.

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