Також оновлення доступне для інших браузерів на базі Chromium, включаючи Edge, Brave та Vivaldi.

Google випустила екстрене оновлення для браузера Chrome. У бібліотеці, яка відповідає за кодування зображень у форматі WebP, знайшли критичну вразливість – відомо, що її вже використовують зловмисники.

Причому, ця бібліотека є у всіх веб-браузерах на базі Chromium, включаючи Edge, Brave і Vivaldi, та безлічі інших додатків. Інші розробники теж випустили свої патчі, пише The Verge.

У Google заявили, що поки не стануть публікувати подробиці про виявлену уразливість – до тих пір, поки більшість користувачів не оновить свій Chrome.

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У компанії рекомендують не чекати автоматичного апдейта і якнайскоріше оновитися вручну. Для цього потрібно зайти в меню Chrome, відкрити там "Довідку" і перейти в розділ "Про браузер Chrome".

Нагадаємо, що в найближчі місяці Google почне видаляти старі акаунти користувачів, які були неактивні протягом двох років. Під ніж потраплять і всі накопичені такими акаунтами дані на "Диску", YouTube і в "Google Фото".

А в одній з попередніх заміток ми розповідали, як за допомогою двох налаштувань змусити Chrome працювати швидше: ці поліпшення додали в браузер відносно недавно, тому багато хто про них напевно не знає. З ними ви радикально поліпшите роботу браузера.

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