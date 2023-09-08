Зовнішній вигляд браузера, а також дизайн магазину розширень, був оновлений. Також розробники додали нові фічі і поліпшили безпеку.

Google на честь 15-річчя Chrome випустила велике оновлення для десктопної версії найпопулярнішого браузера в світі. Розробники оновили дизайн, додали нові фічі, а також поліпшили безпеку пошуковика.

Головна зміна – відмова від старого дизайну і перехід на Material You. Всі елементи інтерфейсу стали більш закругленими й мінімалістичними в порівнянні з попередньою версією.

Також змінилася панель інструментів, де знаходяться розширення: Google Translate, менеджер паролів Google і не тільки. Тепер їх можна запустити, натиснувши три крапки у верхньому правому куті браузера.

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Дизайн Material You тепер можна зустріти і в онлайн-магазині розширень. Він став простіше і мінімалістичніше. Крім того, каталог магазину поповнили розширення на базі ШІ і категорія "Вибір редакції". А ще Google стала суворіше стежити за безпекою розширень.

Крім того, розробники спростили пошук Chrome. Перебуваючи на веб-сторінці, тепер можна вибрати опцію "Шукати за допомогою Google". Як результат, відкриється бічна панель пошуку Google, де можна дізнатися більше про сторінку і пов'язаних запитів.

Оновлений Chrome вже доступний всім користувачам, проте оновлення розгортається поступово і може зайняти кілька тижнів. Більшість користувачів його вже отримали. Перевірити наявність апдейта можна в налаштуваннях браузера.

Щоб оновити Chrome, необхідно: зайти в меню налаштувань (три точки), відкрити там "Довідку" і перейти в розділ "про браузер Chrome". Оновлення запуститься автоматично.

Раніше УНІАН розповідав, як за допомогою двох налаштувань змусити Chrome працювати швидше: ці поліпшення додали в браузер відносно недавно, тому багато хто про них напевно не знають. З ними ви радикально поліпшите роботу браузера.

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