В Microsoft закликали підготуватися до нових російських кібератак взимку.

Росія посилить свої кібератаки задля тиску на джерела військової та політичної підтримки України.

Як зазначив генеральний менеджер центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінт Воттс у своєму блозі, клієнтам слід готуватися до нових російських кібератак взимку, повідомляє Bloomberg.

"Нещодавня атака російськими військовими розвідниками в Польщі у стилі програми-вимагача, відомої як Prestige, може бути передвісником подальшого поширення Росією кібератак за межі кордонів України", - вважає Воттс.

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Разом з ракетними і безпілотними ударами по цивільній інфраструктурі України РФ проводить "додаткові" кібератаки на українські та іноземні ланцюги поставок, а також "операції впливу за допомогою кібернетичних засобів".

Зазначається, що ці зусилля РФ мають на меті підірвати політичну підтримку України США, ЄС і НАТО, а також "похитнути впевненість і рішучість українських громадян".

Уоттс також наголосив, що нині зусилля Росії посилити незгоду населення – наприклад, через високі ціни на енергоносії та інфляцію в Європі – мали обмежений вплив, але вони "віщують те, що може стати розширенням тактики протягом наступної зими".

За його словами, російські оперативники намагаються поширити певні наративи в Інтернеті через пов’язані з державою ЗМІ та облікові записи в соціальних мережах, в тому числі намагаються підірвати позиції обраних посадових осіб та демократичні інститути.

Кібертатаки Росії на Україну

2 грудня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував надання технологічним гігантом, американською компанією Google 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тис. ліцензій Workspace для уряду України.

10 листопада фахівці Держспецзв’язку фіксували подальше зростання кількості кіберінцидентів та кібератак на державні інформаційні ресурси та обʼєкти критичної інформаційної інфраструктури від початку війни.

За словами начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, станом на початоклистопада Росія щодня здійснювала понад 10 кібератак на стратегічні об’єкти України.