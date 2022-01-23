З чим пов'язана проблема, невідомо.

У соцмережах з'являється все більше повідомлень від власників останніх айфонів, які зіткнулися з неприємною проблемою.

Без особливої на те причини дисплей їх смартфонів стає яскравим рожево-фіолетовим, а обхідні шляхи, такі як скидання до заводських налаштувань і оновлення, марні.

Симптоми бувають різні:

в деяких випадках проблема обмежується рожевим екраном,

в інших же цей стан супроводжується зависаннями, автоматичним перезапуском і іншими проблемами.

Тривалість ефектів теж різниться: вони можуть приходити і йти самі по собі, або зберігатися навіть після перезавантаження або скидання смартфона до заводських налаштувань.

З чим пов'язана проблема, невідомо. Як пише портал Gizmochina, баг розповсюджується на всі пристрої лінійки iPhone 13, окрім mini.

Що робити, якщо ви зіткнулися з рожевим екраном

Універсального рішення поки немає. У техпідтримці Apple радять оновити пристрій до актуальної версії iOS, проте це не завжди працює. Також рекомендується спробувати примусове перезавантаження пристрою і скидання до заводських налаштувань.

Апаратною проблему не визнали, тому домогтися заміни смартфона на новий поки неможливо.

Читайте такожЗ'явився простий спосіб виміряти пульс за допомогою айфона: все, що вам потрібно - це камера

Раніше УНІАН вже писав, що Apple навмисно позбавила власників iPhone 13 важливої функції, яка є на інших айфонах. Йдеться про функцію шумозаглушення, яка відсікає фонові шуми під час телефонної розмови. Єдиний вихід для власників iPhone 13 – функція "ізоляція голосу".

Вас також можуть зацікавити новини: